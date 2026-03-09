Загина седми американски войник, първи жертви в Израел

„Миналата нощ военнослужещ от САЩ почина от раните си, получени в резултат на първоначалните ответни удари на Иран“, съобщи военното командване на САЩ в социалната мрежа X. „Това е седмият военен, загинал в бой, по време на операция „Епична ярост“, добавиха военните.

Убитият е бил част от подразделение, разположено в Саудитска Арабия и е бил тежко ранен на 1 март.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха, че са загубили двама войници при сражения в Южен Ливан, съобщиха агенциите. Това са първите жертви на израелската армия от началото на войната с Иран, започнала миналата седмица, предаде NOVA.

Единият от войниците е 38-годишният Махер Хатар от друзкото селище Мадждал Шамс на окупираните от Израел Голански височини. ЦАХАЛ не съобщи името на другия военен, тъй като близките му все още не са уведомени.

Ливанските власти съобщиха, че тази сутрин при поредица израелски удари в Южен Ливан са загинали най-малко 15 души, предаде ДПА.

Общата равносметка от началото на израелските удари по Ливан е 394 загинали и 1160 ранени, каза ливанският здравен министър Ракан Насередин.