Над 57 000 "Шахед"-а са летели срещу Украйна, сега САЩ искат нейната помощ

Четири години след като Украйна беше въвлечена във война, за която мнозина се опасяваха, че ще бъде загубена за дни, Киев се озовава с почти дузина запитвания от военни, които се борят да научат как се води войната.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в понеделник, че правителството му е получило 11 молби за помощ – от САЩ и страни от Близкия изток и Европа – за това как да се справят с иранските „Шахед”.

„Има явен интерес към опита на Украйна в защитата на човешкия живот, съответните прехващачи, системите за електронна война и обучението“, заяви Зеленски.

Не е ясно дали това означава, че 11 държави са подали искания, или че някои държави може да са подали няколко искания, например чрез отделни военни или правоприлагащи органи.

Зеленски заяви, че правителството му ще работи, за да определи как може да предостави материали, експертен опит или обучение за борба с „Шахед“, без да компрометира способността на Украйна да защитава собственото си въздушно пространство.

Украинските войски казват, че трудно извоюваните им уроци за иранските „Шахед“ се прилагат далеч отвъд войната в родината им.

Използван от Иран, Русия, а сега и от САЩ, евтиният „Шахед“ преобразува съвременната война.

Пентагонът заяви миналата седмица, че Иран е изстрелял над 2000 от евтините атакуващи дронове срещу съседите си и американските сили в региона, след като САЩ и Израел започнаха масивна кампания от въздушни удари над Иран на 28 февруари.

Украйна, от своя страна, твърди, че се сблъсква с стотици подобни дронове едновременно, понякога ежедневно. От години Русия произвежда различни версии на Shahed, за да бомбардира украински градове, често комбинирайки тези дронове с дронове с делта крило, които служат като примамка.

В края на февруари Зеленски заяви, че Русия е изстреляла 57 000 „Шахед“ срещу Украйна от февруари 2022 г.

Ключовият първоначален дилема за Украйна, с която сега се сблъскват САЩ и техните съюзници с Иран, е, че „Шахед“ струва много по-малко от типична прехващаща ракета. С приблизителна цена от 20 000 до 50 000 долара, атакуващият дрон е слаба цел дори за по-евтини традиционни противовъздушни ракети като AIM-132, които могат да струват 250 000 долара за брой.

Украйна се опита да реши проблема, с относителен успех, като засили мерките за електронна война, разположи мобилни наземни екипи с картечници и произведе прехващащи дронове – евтини, малки дронове, предназначени да преследват и да се блъскат в „Шахед“с експлозивен товар.

Тези прехващачи могат да струват между 2000 и 6000 долара всеки и са създадени да летят по-бързо от типичната максимална скорост на „Шахед“-136, която е 115 мили в час. Но повечето от тях изискват и пилоти, които често се нуждаят от месеци на практика и обучение, за да прехващат „Шахед“ ефективно.

Жонглиране с две войни едновременно

В изявлението си в понеделник Зеленски не посочи конкретните системи или експертиза, които Украйна е готова да предостави в Близкия изток.

Украинският президент обаче заяви пред The New York Times, че Киев изпраща неопределен брой дронове прехващачи и екип от експерти, за да подпомогнат американските бази в Йордания.

Обединените арабски емирства, Бахрейн, Кувейт, Катар и Саудитска Арабия също са домакини на американски военни бази и са докладвали за стотици ирански атаки с дронове и ракети от началото на американско-израелската кампания. Подобни атаки са регистрирани в по-малък мащаб в Сирия, Ирак, Турция, Кипър и Азербайджан.

Украйна има голям интерес да сподели своя опит и технологии със света; тя иска да разшири своя пазар за износ на отбранителна техника и вече продава някои системи и изгражда производствени центрове в Европа, където страховете от война с Русия са по-дълбоки.

Все още не е ясно колко дрона-прехващачи Украйна може да отдели за Близкия изток. Киев заяви миналата година, че е постигнала дневно производство от 1000 дрона-прехватчици.

Украинският производител на дронове Skyfall, който произвежда прехващащия дрон P1-Sun, отпечатан на 3D принтер, заяви в събота пред Reuters, че може да произвежда 50 000 P1-Sun на месец и вероятно да изнася до 10 000 дрона, без да изчерпва местните запаси.

Американските сили също разполагат с местно производство прехващачи срещу „Шахед“. В събота американски представители на отбраната заявиха пред Business Insider, че американската армия разполага в Близкия изток прехващащата система Merops, която изстрелва многократно използваеми дронове на стойност 15 000 долара.

Те не посочиха колко системи ще бъдат разположени, но заявиха, че американските войски в региона ще бъдат обучени как да използват Merops.

Междувременно Киев многократно е намеквал, че ще получи доставки на ракети Patriot в замяна на помощта си в борбата срещу „Шахед“. Зеленски заяви, че страната му е изправена пред сериозен недостиг на тези прехващачи, от които се нуждае, за да противодейства на руските ракетни удари.

САЩ и съюзниците им обаче също използват широко Patriot в Близкия изток от началото на войната, в допълнение към по-ранните опасения, че боеприпасите за системата за противовъздушна отбрана вече са на привършване.