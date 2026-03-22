Какво се случва след падането на бомбите: Учени разкриват глобални последици от ядрената война

С нарастването на заплахата от ядрена война, ужасяващата реалност на това, което може да се случи след експлозията на бомбите, може да предизвика повече страх, отколкото първоначалния катаклизъм.

В продължение на десетилетия, най-лошите сценарии предвиждаха, че десетки милиони хора могат да загинат в рамките на минути, когато ядрените бойни глави ударят големи метрополии като Ню Йорк, Вашингтон, Чикаго и Лос Анджелис.

Всяко от тези огнени кълба обаче има дълготрайни последици за планетата и за всички в обсега на техните смъртоносни радиационни облаци.

Научни изследвания показват, че условията, причинени от серия ядрени детонации по цялата планета, биха били катастрофални за човешкото здраве, околната среда и почти всички други живи организми, които някои биха сметнали за по-малко болезнена съдба да бъдат изпарени при атомния взрив.

По-конкретно - години изследвания върху ефектите от ядрените експлозии и последвалите радиоактивни отпадъци са установили, че подобна война, дори и изолиран конфликт, би изгорила озоновия слой, би разпространила болести от непогребани трупове и би изложила милиони на фатално заболяване, наречено Остър радиационен синдром.

Бюлетинът на атомните учени, неправителствена организация със седалище в Чикаго, която създаде скандалния Часовник на Страшния съд, предупреди през януари, че светът никога не е бил по-близо до пълно унищожение.

Последните събития само изместиха тази времева линия още повече, като войната в Иран заплашва да излезе извън контрол, тъй като въоръжената с ядрени оръжия Русия твърди, че е започнала да предоставя на Иран военна разузнавателна информация за американските сили.

Междувременно последният останал договор за ядрени оръжия между САЩ и Русия, наречен Нов СТАРТ, официално приключи на 5 февруари, без да оставя никакви пречки пред способността на нито една от страните да създава и тества оръжия за масово унищожение.

Болести опустошават планетата

След ядрена война, болести като салмонела, дизентерия, коремен тиф, малария, денга и енцефалит биха се разпространили широко сред оцелелите, според доклад от 1981 г. в New England Journal of Medicine.

Оцелелите не само няма да имат чиста вода, но и насекомите биха се размножавали бързо, хранейки се с труповете, разпръснати по улиците.

Наред с непречистените отпадъчни води, пренасящи още болести, нарастването на трилиони радиационно-устойчиви насекоми би позволило тези патогени да бъдат пренасяни от мъртви хора и животни до тези, които все още живеят по целия свят.

Медицинското оборудване, работещо на електричество, също може да бъде безполезно без генератори в райони, засегнати от прекъсвания на електрозахранването.

Доклад от 1986 г., озаглавен "Медицинските последици от ядрената война“, предупреждава: "Много познати бариери пред разпространението на заразни болести ще бъдат сериозно компрометирани в средата след атаката при тяхното отсъствие".

"Може да се очаква, че множество чревни заболявания, с които повечето американци все още не са се сблъсквали, ще се разпространят широко“, продължава докладът.

Според Националната медицинска библиотека тези заболявания включват хепатит, вирусна чернодробна инфекция, която може да причини възпаление и жълтеница, и потенциално фатална бактериална чревна инфекция, често водеща до тежка диария, спазми и дехидратация.

"Ултравиолетовата пролет“

Ядрената война може да разруши озоновия слой, оставяйки оцелелите да бъдат обстрелвани от причиняващата рак ултравиолетова радиация от нефилтрираното слънце. Интензивните слънчеви лъчи биха могли също да унищожат голяма част от останалите хранителни запаси.

Изследователите за първи път осъзнават през 70-те години на миналия век, че ядрените огнени топки биха произвели азотни оксиди, които биха били пренесени високо в стратосферата и химически разрушават озоновите молекули.

Според проучване на Националната академия на науките от 1975 г. ядрените експлозии биха могли да намалят озоновия слой с до 70 процента в пълномащабна ядрена война, при която детонират 10 000 мегатона оръжия.

Това количество щети обаче е далеч над това, което комбинираните ядрени арсенали на Земята притежават в момента.

"След като по-голямата част от дима и праха бъдат отстранени от атмосферата и слънчевата светлина започне да пробива, биосферата няма да получава нормална слънчева светлина, а по-скоро слънчева светлина, силно обогатена с ултравиолетова радиация", пише Джон У. Бъркс от Университета на Колорадо.

Полученото увеличение на UV-B радиацията би причинило повече ракови заболявания на кожата сред оцелелите хора, а също така би имало опустошителни последици за културите и дивата природа.

Последни изследвания показват, че ефектите дори от "малка“ ядрена война, като например хипотетичен конфликт между Индия и Пакистан, биха могли потенциално да унищожат до 40 процента от озоновия слой.

Майкъл Милс, главен автор на изследването от Лабораторията за атмосферна и космическа физика на CU-Boulder, каза: "Ще наблюдаваме драматичен спад в нивата на озон, който би продължил много години.“

"В средните географски ширини намаляването на озона би било до 40 процента, което би могло да има огромни последици за човешкото здраве и за сухоземните, водните и морските екосистеми".

"Черен дъжд“

В Хирошима, Япония, пожари, причинени от първата атомна бомба, хвърлена през Втората световна война, пренасят пепел и радиоактивни материали в облаците. Резултатът е "черен дъжд“, който пада с мазна консистенция, почти като катран.

Дъждът е валял над града в часовете след експлозията на бомбата, което в някои случаи е довело до тежки радиационни изгаряния.

Влиянието на времето върху радиацията може да бъде непредсказуемо, като бомбените тестове в Невада през 1953 г. са довели до "горещи точки“, където са се крили големи количества радиация.

Изследователи от Масачузетския технологичен институт са установили, че смъртоносни количества радиоактивни отпадъци могат да се разпространят на стотици километри от мястото на експлозията.

Радиактивните отпадъци са радиоактивният прах и частици, които падат обратно на Земята след ядрена експлозия. Носени от вятъра, те могат да се смесят с мръсотия или отломки от мястото на експлозията и да замърсят всичко, до което се докоснат.

Изследователи, пишещи в "Медицинските последици от ядрената война“, предполагат, че до седем процента от САЩ могат да бъдат покрити с достатъчно радиоактивни отпадъци, за да доставят доза радиация, достатъчно голяма, за да убие в рамките на два дни.

Глад

Прогнозира се, че до пет милиарда души ще умрат от глад след пълномащабна ядрена война.

Саждите от горящите градове биха се издигнали високо във въздуха, обгръщайки планетата. Огромният облак дим бързо би охладил планетата, отразявайки слънчевата светлина обратно в космоса.

Това би довело до изсъхване на реколтата и би направило невъзможно засаждането на същите тези храни поне през следващата година, според проучване на Nature от 2022 г.

Огнени бури биха убивали хора дори в бомбоубежища

Подготовчиците за Страшния съд и други експерти по оцеляване отдавна отбелязват, че най-безопасното място по време на ядрена атака е в добре защитено противоатомно убежище или някакъв вид подземен сутерен.

Учените обаче твърдят, че тези в убежищата всъщност биха могли да бъдат убити от пожарите, предизвикани от експлозиите.

Срутващи се сгради и спукани резервоари за гориво или газопроводи биха могли да се комбинират, за да възпламенят това, което изследователите наричат ​​„огнена буря“. Този тип "огнен вятър“ бързо би се увеличил до сила на буря, духайки навътре от всички посоки.

Изследване в Journal of Public Health Policy предполага, че дори в бомбоубежища и мазета, температурите бързо ще се повишат до фатални нива по време на огнената буря на повърхността.

Огънят ще изразходва напълно наличния кислород, добавиха изследователите, което означава, че тези, които не са изгорени до смърт, ще се задушат.