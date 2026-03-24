Фон дер Лайен сключи споразумение с Австралия за свободна търговия

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подписа в Канбера споразумение за свободна търговия с австралийския премиер Антъни Албанезе, намалявайки тарифите за повечето стоки от ЕС и селскостопански износ.

Споразумението бележи поредна победа за Брюксел, докато се надпреварва да диверсифицира търговските си връзки и да си осигури стратегически партньори на фона на нарастващото глобално напрежение.

Пактът ще спести на ЕС 1 милиард евро годишно от мита, заявиха от ЕК, като се очаква износът да нарасне с 33% през следващото десетилетие.

Селското стопанство се оказа критична точка, като фермерите от ЕС вече се противопоставят на търговското споразумение с Меркосур, а съдебно оспорване от страна на евродепутатите заплашва ратифицирането.

Тарифите в крайна сметка ще паднат до нула за продукти, включително сирене (за период от три години), вино, някои плодове и зеленчуци, шоколад и преработени храни.

Обръщайки се към австралийския парламент, председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен описа свят, който е “суров, жесток и безмилостен", и призова за ограничаване на зависимостта от страни като Китай за критичните суровини.

“Не можем да бъдем прекалено зависими от нито един доставчик за толкова важни суровини, и точно затова се нуждаем един от друг. Нашата сигурност е ваша сигурност, и с новото ни партньорство в областта на сигурността и отбраната, ние взаимно сме в гърба си", каза Фон дер Лайен.

Австралийският министър-председател Антъни Албанезе определи сделката като “значим момент" за страната, постигнала споразумение с “втората по-голяма икономика в света."

Сред постигнатите компромиси е договореността австралийските производители на вино да могат да използват термина “просеко" на вътрешния пазар, но да спрат да го прилагат за износ след 10 години.

Австралия ще запази правото да използва някои европейски географски наименования - като “фета" и “грюер" - където производителите са ги прилагали поне пет години.

Европейските производители на електромобили ще се възползват от повишения праг за австралийския данък върху луксозните автомобили - три четвърти от електромобилите вече ще бъдат освободени.

Australia is one of the world's most important producers of critical raw material. In contrast, Europe is one of the world's major users. So today, we agreed on four major projects, covering production of rare earths, lithium, and tungsten. And we also agreed to launch…

Първото посещение на Фон дер Лайен в Австралия беше помрачено от войната в Близкия изток, изпратила цените на петрола рязко нагоре.

По-рано председателят на ЕК заяви, че конфликтът е послужил като “ясно напомняне" за уязвимостта на Европа, а от Канбера призова за незабавно прекратяване на враждебните действия в условията на “критична" ситуация за световните вериги за доставки на енергия. Австралия, силно зависима от горива от чужбина, също е усетила натиска от световния енергиен недостиг.