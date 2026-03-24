11 войни, започнати от президенти на САЩ без разрешение от Конгреса

Вследствие на войната на САЩ и Израел срещу Иран бяха повдигнати редица етични, икономически и политически въпроси относно решението за нанасяне на удари срещу страната.

От стартирането на операция „Епична ярост“ на 28 февруари цените на петрола скочиха, създавайки икономическа несигурност. Инциденти като удара по училището „Шаджаре Тайебе“ в Минаб — съобщава се, че това е американски удар, при който са загинали предимно деца и който в момента се разследва от военните — предизвикаха международно осъждане, пише Business Insider.

Един от най-належащите политически въпроси на конфликта се фокусира върху законността на самата война. Операция „Epic Fury“, мащабна военна операция, беше започната без одобрение от Конгреса, което според законодателите се изисква съгласно Конституцията.

Тълси Габард, директорът на националното разузнаване, заяви в публикация в X, че президентът Доналд Тръмп е наредил операцията, след като е преценил, че Иран представлява „непосредствена заплаха“. Бившият шеф на отдела за борба с тероризма на Тръмп, Джо Кент, опроверга твърдението в писмото си за оставка миналата седмица.

Тръмп, който многократно е наричал конфликта „война“, заяви, че тя може да приключи „много скоро“ — или да продължи по-дълго. Наскоро Тръмп спомена, че са се състояли „продуктивни“ преговори с Иран, твърдение, което Иран оспори, съобщи BBC.

Конгресът не е обявявал официално война от 8 декември 1941 г., когато беше обявена война на Японската империя ден след атаките над Пърл Харбър. Оттогава, в случаи като войната в Залива, войната в Афганистан и войната в Ирак, Конгресът обикновено одобрява употребата на сила чрез „Разрешение за употреба на военна сила“. Макар да не е официална декларация за война, то позволява на военните да се ангажират с целеви операции, според Библиотеката на Конгреса.

Все пак в американската история има много случаи, в които президентът е разпореждал мащабни военни операции без пряко одобрение от Конгреса, било то чрез свободно тълкуване на президентските правомощия или без да предоставя каквато и да е правна обосновка. Това стана много по-често срещано след Втората световна война, когато САЩ се превърнаха в глобална суперсила и поддържаха големи постоянни сили от войници, самолети и кораби.

Макар тази практика да е срещала правни предизвикателства в някои моменти от историята, в други случаи президентите са избягвали контрола от страна на Конгреса благодарение на широката подкрепа за военните действия.

Андрю Уист, професор по военна история в Университета на Южна Мисисипи, заяви, че тези случаи са част от по-широко отстъпване на военните правомощия на Конгреса в полза на изпълнителната власт след Втората световна война.

„От 1946 г. насам Конгресът се е отказал от тази конституционна власт и я е предоставил на президента, вероятно много към разочарованието на основателите“, каза Уист. „Основателите са били изключително предпазливи по отношение на президент с прекалено голяма военна власт.“

През последните десетилетия американските президенти многократно са използвали дронове и крилати ракети за удари срещу терористични групи. По време на втория мандат на президента Тръмп неговата администрация е провела въздушни удари в Нигерия, Ирак, Йемен и Сомалия.

Ето 11 забележителни примера за военни операции на САЩ, проведени без пряко одобрение от Конгреса.

Филипинско-американската война

Още преди Втората световна война някои военни действия на САЩ бяха източник на ожесточени дебати. След Испано-американската война Филипинските острови бяха отстъпени на САЩ с Договора от Париж през 1898 г. Въпреки претенциите на САЩ към територията, филипинските революционни бойци обявиха независимост и се съпротивиха на американските опити да завземат островите.

Президентът Уилям Маккинли никога не е търсил официална декларация за война или одобрение от Конгреса. Тъй като Парижкият договор беше наскоро ратифициран от Конгреса, обаче, Маккинли го тълкува като ефективно одобрение на употребата на сила от страна на законодателите. Войната беше спорна в Конгреса, като антиимпериалистите твърдяха, че анексирането на Филипините е незаконно, според Камарата на представителите.

Войната продължи над три години, от 1899 до 1902 г., а броят на загиналите американци възлезе на 4200. Около 20 000 филипински бойци бяха убити, докато до 200 000 цивилни загинаха от болести, глад и насилие, според Държавния департамент.

Корейската война

След като САЩ и Съветският съюз разделиха Корея на две държави след Втората световна война, през 1950 г. избухнаха сражения, когато севернокорейски сили нахлуха в Южна Корея. Съветът за сигурност на ООН скоро нареди на своите членки да окажат помощ на Южна Корея, което доведе до намесата на САЩ.

Президентът Хари Труман обаче никога не потърси каквато и да е форма на одобрение от Конгреса, а вместо това определи усилията на САЩ като „полицейска акция“ под егидата на ООН. Това тълкуване беше оспорено от някои членове на Конгреса, като републиканският сенатор Робърт Тафт заяви, че липсата на одобрение от Конгреса е „пълно узурпиране от страна на президента на правомощията за използване на въоръжените сили на тази страна“, според Бренън Център.

Според Уист, фактът, че войната се възприема като международна инициатива, засенчи липсата на одобрение от Конгреса.

„По онова време ООН беше млада, силна и нещо ново“, каза Уист. „С резолюция на ООН за защита на Южна Корея, какво повече прикритие ти трябва?“

Корейската война в крайна сметка продължи три години и доведе до смъртта на 37 000 американски войници, според Министерството на отбраната. Общо 5 милиона души загубиха живота си в конфликта, много от които бяха цивилни.

Войната във Виетнам

Конгресът прие Резолюцията за залива Тонкин през август 1964 г., давайки на президента Линдон Джонсън правомощия да използва военна сила във Виетнам и съседните страни. Но с продължаването на войната и нарастването на опозицията в страната, натискът върху американското правителство се засили и възникнаха въпроси относно продължаващите военни правомощия на Джонсън.

След това, две години след встъпването в длъжност на Ричард Никсън, Конгресът отмени резолюцията, което означаваше, че нямаше закон, който да разрешава използването на американска военна сила в Югоизточна Азия. Въпреки че Никсън започна да намалява броя на разположените американски войски, когато встъпи в длъжност през 1969 г., бомбардировките продължиха до края на войната.

Федерален апелативен съд по-късно обяви войната за политически въпрос и не се произнесе относно законността на продължаващите бомбардировки на Никсън, съобщи „Ню Йорк Таймс“.

Общо 58 220 американци загинаха в резултат на войната, според Националните архиви.

Бомбардиране на Камбоджа

Никсън проведе бомбардировъчни кампании и в Камбоджа, които започнаха през 1969 г. и продължиха след отмяната на резолюцията за залива Тонкин. Операцията — с цел да се прекъснат маршрутите за снабдяване по пътя „Хо Ши Мин“ и да се нанесат удари по предполагаеми комунистически центрове — започна тайно, без Конгресът да бъде информиран.

Бомбардировките подтикнаха Конгреса да приеме Резолюцията за военните правомощия от 1973 г., която имаше за цел да ограничи правомощията на президента при провеждането на военни операции. Никсън наложи вето върху закона, но Конгресът отмени ветото с мнозинство от две трети.

Успешното оспорване на военните правомощия представляваше рядък момент в съвременната американска история, в който Конгресът си възвърна военните правомощия. Уист заяви, че политическите фактори играят голяма роля в обичайната бездейност на Конгреса.

„Партийността и политиката са част от това“, каза Уист. „Никой конгресмен не може да бъде възприет като противник на войските. Според мен няма по-рисковано нещо, което да се направи по време на избори.“

От 1969 до 1973 г. САЩ хвърлиха 540 000 тона бомби върху Камбоджа. Оценките за убитите цивилни в резултат на бомбардировките варират от 150 000 до 500 000, според PBS Frontline.

Нахлуването в Гренада през 1983 г.

През 1983 г. преврат в Гренада доведе до екзекуцията на лидера на страната, Морис Бишъп. Под претекст, че защитава стотици студенти по медицина в страната и възстановява реда след свалянето на правителството, САЩ нахлуха в островната държава с помощта на карибски съюзници.

Американската инвазия, наредена от президента Роналд Рейгън, беше проведена без одобрение от Конгреса. Това накара Конгреса да приложи Резолюцията за военните правомощия, налагаща изтегляне на американските войски в рамките на 60 дни, съобщи The New York Times.

Кампанията продължи само осем дни, но доведе до смъртта на 19 американски войници и 24 граждански лица от Гренада, според Army University Press.

Нахлуването в Панама през 1989 г.

В операция с кодово име „Справедлива кауза“ САЩ нахлуха в Панама през 1989 г. с намерението да свалят нейния лидер Мануел Нориега, който беше обвинен по американското законодателство за трафик на наркотици.

Други причини, посочени за операцията, бяха защитата на американците в Панама, защитата на демокрацията и защитата на договорите за Панамския канал. Държавният департамент заяви, че действията са били проведени и със съгласието на легитимното правителство на Панама, което беше встъпило в длъжност преди инвазията.

Подобно на Рейгън преди него, президентът Джордж Х. У. Буш не потърси предварително одобрение от Конгреса. Въпреки това инвазията имаше силна обществена и конгресна подкрепа, което неутрализира потенциалните предизвикателства по отношение на военните правомощия.

Нахлуването беше бързо, а Нориега беше бързо заловен и съден в САЩ. По-късно той беше признат за виновен и осъден на 40 години затвор, като в крайна сметка излежава 17 години в САЩ.

Като цяло 23 американски войници бяха убити по време на операцията, а вътрешна бележка на американската армия оцени броя на панамските жертви на около 1 000, според Politico.

1999 г. Бомбардировките на НАТО над Югославия

Косовски цивилен в Печ, Югославия, върви сред развалините през юни 1999 г. Georges MERILLON/Gamma-Rapho via Getty Images

По време на войната в Косово силите на НАТО, водени от САЩ, започнаха бомбардировъчна кампания в Югославия срещу югославската армия.

НАТО заяви, че ударите са имали за цел да спрат „етническото прочистване“ на косовските албанци от югославските сили и да окажат натиск върху тези сили да напуснат Косово.

Въпреки че Конгресът първоначално гласува за изпращане на американски миротворчески сили към НАТО през март 1999 г., преди да започнат бомбардировките, по-късна мярка на Камарата на представителите, оторизираща ударите, се провали при равен брой гласове.

Продължаващата бомбардировъчна кампания под ръководството на президента Бил Клинтън по-късно предизвика съдебен иск за военни правомощия, заведен от 31 членове на Камарата на представителите, който беше отхвърлен от съдия на основание, че липсва „ясно затъване в задънена улица между изпълнителната и законодателната власт“, съобщи CBS News.

Подобно на Корейската война след Втората световна война, каза Уист, идеята за интернационализъм след края на Студената война послужи като прикритие за законността на операцията.

„Това беше период на ранен оптимизъм вследствие на събитие, променило света, така че този оптимизъм, под прикритието на ООН или НАТО, просто превъзмогна всякаква конституционна необходимост от обявяване на война“, каза той.

Освен че убиха над 1000 югославски бойци, ударите отнеха живота на около 500 цивилни, според Human Rights Watch.

Като част от интервенция, проведена от силите на НАТО, американските сили участваха в удари срещу Либия по време на либийската гражданска война. В отговор на атаките на либийския лидер Муамар Кадафи срещу цивилни, Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 1973 на 17 март 2011 г., която разрешаваше военни действия в Либия.

Президентът Барак Обама никога не потърси одобрение от Конгреса за действието, което доведе до критики от Конгреса и до 10 членове на Камарата на представителите, които заведоха дело в опит да блокират по-нататъшни военни действия, съобщи NPR.

Съдебният иск беше отхвърлен по-късно от федералния съдия Реджи Уолтън, който отбеляза, че законодателите вече разполагат със законодателните средства да оспорят военната операция в Конгреса. В светлината на други наболели политически въпроси Уолтън заяви: „…Съдът намира за разочароващо да отделя време и усилия за разглеждане на повторно обсъждане на вече решени правни въпроси.“

Администрацията на Обама използва резолюцията на Съвета за сигурност на ООН като обосновка и твърдеше, че операцията е ограничена и следователно попада в обхвата на Резолюцията за военните правомощия.

Американски удари в Йемен

САЩ нанесоха удари по цели на хутитите в Йемен, след като военната група започна да атакува търговски кораби през 2023 г. в отговор на израелското нахлуване в ивицата Газа.

Както администрацията на Байдън, така и тази на Тръмп проведоха удари срещу хутитите, без да търсят одобрение от Конгреса. Последните удари през 2025 г., проведени от администрацията на Тръмп, убиха най-малко 224 цивилни, според групата за наблюдение на Близкия изток Airwars.

Уист заяви, че се прилагат двойни стандарти към сухопътните и въздушните военни операции, като последните предлагат по-голяма свобода на действие по отношение на военните правомощия.

„Използването на въздушната мощ е било почти като национална карта „Излез от затвора безплатно“, когато става въпрос за започването на този тип конфликти“, каза той.

В операция с кодово име „Midnight Hammer“ администрацията на Тръмп нанесе удари срещу ирански ядрени съоръжения без одобрение от Конгреса. Президентът Тръмп заяви, че ударите са били необходима мярка, за да се попречи на Иран да разработи ядрено оръжие.

Макар ударите да получиха широка подкрепа от републиканските законодатели, демократите и републиканецът Томас Маси критикуваха липсата на одобрение от Конгреса за операцията, съобщи NPR.

На 3 януари администрацията на Тръмп проведе внезапни удари във Венецуела, които свалиха от власт президента на страната Николас Мадуро. Мадуро беше заловен и откаран в САЩ, където е обвинен в наркотероризъм и други престъпления, свързани с наркотици. Бившият венецуелски лидер пледира, че е невинен.

Администрацията на Тръмп оправда ударите, наричайки ги „операции за налагане на закона“, насочени срещу това, което тя нарича „наркотерористичната организация“ на Мадуро.

Ударите доведоха до около 75 смъртни случая, включително двама цивилни и 32 кубински специални сили, според Център за стратегически и международни изследвания. Седем американски войници бяха ранени.

Критици в Конгреса поставиха под въпрос законността на интервенцията. Въпреки че резолюция за военни правомощия беше внесена за гласуване в Сената, тя беше блокирана от мнозинството, водено от републиканците.