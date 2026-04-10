Хънтър Байдън напуска САЩ с дълг от 17 милиона долара

Хънтър Байдън тихо е събрал багажа си и е напуснал страната на фона на твърденията, че има дългове в размер на 17 милиона долара и живее в чужбина, пише Daily Mail. Информацията стана известна от ново съдебно заявление, подадено от адвоката му Бари Кобърн на 6 април във Вашингтон, където първият син е съден от бившите си адвокати от кантората „Уинстън & Страун“. В съдебния документ се посочва категорично, че „Байдън живее в чужбина“, и се твърди, че бившият първи син „не може да си позволи“ да изплати дължимите си адвокатски хонорари.

Адвокатската кантора е защитавала 56-годишния Хънтър в делата му за данъчни и оръжейни престъпления, както и в други съдебни спорове, но твърди, че той не е платил сметки „в размер, значително надхвърлящ 50 000 долара“. В подкаст миналата година самият Хънтър заяви, че има „дългове в размер на 17 милиона долара“. Кобърн отказа да коментира пред Daily Mail и не уточни къде в света живее 56-годишният Хънтър – но това не е Америка.

Въпреки това миналата година Хънтър беше забелязан да прекарва време в Южна Африка, родното място на съпругата му Мелиса, 39-годишна, майка на най-малкото му дете. Двойката беше забелязана на пътуване до Кейптаун през май 2025 г., което накара президента Доналд Тръмп да отмени охраната му от Тайните служби поради разходите за пътувания в чужбина. Той беше заснета в заможния квартал Си Пойнт, докато паркираше наета Toyota хечбек – нещо, което е в пълен контраст с бронираните SUV-ове с шофьори, с които беше свикнал като член на президентското семейство.

„В тази охранителна група има цели 18 души, което е абсурдно!“, написа Тръмп в Truth Social, като обяви, че е отзовал федералния екип за охрана на Хънтър.

Хънтър даде още намеци, че планира нов дом, в интервю с южноафриканския подкастер Джошуа Рубин през ноември.

„Опитваме се да бъдем между Кейптаун и Щатите. Пътуваме напред-назад“, каза той. „Влюбих се лудо в Кейптаун. Вие, хора, не знаете колко добре ви е тук. Това е най-красивият град в света.“

Пътуването на Хънтър до Южна Африка през май 2025 г. беше в същия месец, в който баща му Джо Байдън, на 83 години, разкри, че се бори с „агресивен“ рак на простатата.

Хънтър прекарва време в САЩ, въпреки че твърди, че вече живее в чужбина, като този месец дори се събра със семейството си за великденска вечеря.

Полусестра му Ашли публикува снимка в Instagram в сряда, на която се вижда Хънтър, седнал до баща си и срещу мащехата си Джил, с сина си Боу на коленете, заобиколен от няколко други млади членове на семейството в Санта Инес, Калифорния.

Не е ясно кой е платил за пътуването от 10 000 мили от Кейптаун до Калифорния

– тъй като собственият адвокат на Хънтър твърди, че той е фалирал.

Адвокатът на Хънтър, Кобърн, написа в подаденото на 6 април заявление, че Хънтър е „без средства“ – изтънчен израз за „без пари“.

Кобърн пише, че Хънтър дори не е имал пари да плати на експерти, които да прегледат имейлите и електронните му устройства като част от процедурата по събиране на доказателства по делото.

Той призна „привилегията“ да бъде член на семейство Байдън, но добави:

„Искате отчетност? Погледнете последните шест години от живота ми и дълговете ми в размер на 17 милиона долара, свързани с моите съдебни разноски.“

Известният адвокат от кантората „Winston & Strawn“ Абе Лоуел представляваше Хънтър в съдебни сблъсъци с Министерството на правосъдието в Делауеър и Калифорния, съответно по дела за престъпления, свързани с оръжия и данъци.

Адвокатската кантора подаде жалба във Върховния съд на окръг Колумбия през юни миналата година, твърдейки, че Хънтър дължи „значително повече от 50 000 долара хонорари и лихви“ след почти три години представителство от страна на кантората.

Опозореният син на Байдън разчиташе на „добрия си приятел“ Кевин Морис, водещ адвокат от Холивуд, да плаща сметките му.

Морис е заел на Хънтър повече от 6,5 милиона долара при 5% лихва, според писмо от адвоката му до Комитета за надзор на Камарата на представителите, включително поне 2,2 милиона долара за дълговете му към данъчната служба.

Само лихвата върху общата сума би струвала 325 000 долара годишно. Хънтър започна да възстановява парите си с разцъфваща кариера в изкуството, като между 2021 и 2024 г. продаде картини на обща стойност 1,5 милиона долара на дарители на Демократическата партия и приятели на семейството. Но напускането на баща му от Белия дом съвпадна със срив в търсенето на творбите.