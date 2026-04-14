Пакистан предлага нов кръг от преговори между САЩ и Иран

Преговарящите екипи от САЩ и Иран е напълно вероятно да се завърнат в пакистанската столица Исламабад по-късно тази седмица, съобщават започнати източници, цитирани ор агенция Ройтерс.

През уикенда се проведоха продължителни преговори на най-високо ниво, но те приключиха без пробив.

Източник, участвал в преговорите, заяви, че новата дата все още не е определена, но двете страни биха могли да се завърнат в Пакистан още в края на тази седмица.

"Не е определена крайна дата, като делегациите ще запазят отворени срещите си от петък до неделя“, каза високопоставен ирански източник.

Среща на най-високо ниво

Исламабад беше домакин на двустранните преговори между САЩ и Иран в директна среща за разрешаване на кризата в Близкия изток. Преговарящи екипи на американци и иранци сядат на една маса за пръв път от повече от десетилетие и най-високопоставената среща след Ислямската революция в Иран през 1979 г.

Със САЩ и Иран е споделено предложение да изпратят отново своите делегати, за да възобновят преговорите, съобщи първият източник.

Според пакистански източници, запознати с преговорите, Исламабад е комуникирал с двете страни относно времето за следващия кръг и срещата вероятно ще се проведе през уикенда.

"Свързахме се с Иран и получихме положителен отговор, че ще бъдат отворени за втори кръг от преговори“, каза висш пакистански правителствен служител.

Министерството на външните работи, военните и кабинетът на премиера на Пакистан не отговориха на искане на Ройтерс за коментар. Белият дом също не отговори веднага на искане за коментар.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф ръководеха съответните си делегации в последния кръг от преговори, за да обсъдят редица въпроси, включително Ормузкия проток, основен транзитен пункт за глобални енергийни доставки, който Иран на практика блокира, но САЩ обещаха да го отворят отново, както и ядрената програма на Иран и международните санкции срещу Техеран.

Ванс каза пред репортери след края на преговорите, че "тръгваме оттук с много просто предложение, метод за разбиране, който е нашето окончателно и най-добро предложение".