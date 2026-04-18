САЩ и Иран: защо "голямата сделка" е далеч, но компромисът остава възможен

Това е едновременно период на голяма надежда и голямо отчаяние за всеки, който желае подобряване на отношенията между САЩ и Иран. От една страна, делегациите на двете страни се срещнаха лично миналия уикенд за първи път от десетилетие насам и преговаряха цяла нощ с надеждата да постигнат трайно мирно споразумение. Ръководителите на делегациите на двете страни не бяха дипломати, а влиятелни политици – вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс и Мохамад Багер Галибаф, председател на иранския парламент – което показва колко сериозно двете страни приемат преговорите. От друга страна обаче напрежението между двете страни е изключително високо в резултат на шестседмичната бомбардировъчна кампания на САЩ и Израел. И въпреки цялата шумотевица, последният кръг от преговори не доведе до сключване на споразумение.

Не е трудно да се разбере защо Техеран и Вашингтон се мъчат да постигнат споразумение, въпреки цялата енергия, която влагат в това. Между двете страни има прословуто „море от кръв“, което прави компромиса изключително труден. Това до голяма степен е дело на Вашингтон. През последната година САЩ влязоха във война срещу Иран не веднъж, а два пъти. Те убиха върховния лидер Али Хаменеи, десетки висши военни командири и над хиляда цивилни. Не помага и фактът, че както САЩ, така и Иран се придържат към максималистичните си позиции.

Но въпреки настоящата безизходица в преговорите, примирието между двете страни остава в сила. Дискусиите ще продължат, така че мирно споразумение все още е постижимо. За да го постигнат обаче, Техеран и Вашингтон ще трябва да преосмислят подхода си към преговорите. Най-очевидно е, че двете правителства ще трябва да направят компромиси по отношение на иранската ядрена програма и бъдещето на Ормузкия проток. Те ще трябва да установят по-кооперативен регионален ред. В по-широк план обаче Иран и САЩ трябва да се откажат от фантазията за пълно унищожаване на дългогодишния си съперник и да осъзнаят, че трябва да зачитат интересите си. И двете страни трябва да приемат, че другата е твърде мощна, за да бъде победена.

Към момента проблемите, препятстващи сключването на мирно споразумение между САЩ и Иран, са добре известни. Вашингтон иска Техеран да се откаже от обогатения уран, да спре разработването на ядрен материал и да отстъпи контрола над Ормузкия проток. Ислямската република отказва да се съгласи с която и да е от тези мерки. За Иран правото на обогатяване е свързано с въпроси на суверенитет, възпиране и национална гордост. Техеран счита за дълбоко унизително да бъде единственият член на Договора за неразпространение на ядрено оръжие, който е изправен пред искания да спре обогатяването. Проливът, от друга страна, е съществен стратегически актив. Той спомага за улесняване на иранската търговия и, както показа тази война, му осигурява геополитическо влияние, пише Foreign Affairs.

Но преговорите се провалиха поради причини, които надхвърлят конкретните разногласия. Те се провалиха и поради различаващите се възприятия за властта. Иран влезе в преговорите с чувство за устойчивост. В крайна сметка той беше устоял на съвместната атака на САЩ и Израел, за която Тръмп твърдеше, че ще доведе до падането на режима. Съединените щати обаче също седнаха на масата, убедени, че имат преимущество. Въпреки че бяха разочаровани от упоритостта на Техеран, американските лидери смятаха, че са нанесли неизмерими щети на иранската армия и апарата за сигурност. Затова те предположиха, че продължителният и максимален натиск може да принуди Иран да направи отстъпки. И двете възприятия са, в най-добрия случай, много погрешни. Въпреки това обаче те направиха изключително трудно излизането от задънената улица.

Фактът, че двете страни водят преговори, обаче, подсказва, че има път напред. И той трябва да започне със запазването на примирието, защото връщането към военните действия може да попречи на дългосрочните преговори.

Примирието също помага за създаването на поне малко добра воля между двете страни: например, то би позволило конкретни мерки за изграждане на доверие, като хуманитарна помощ, частично облекчаване на санкциите или технически морски споразумения. Например, Техеран и Вашингтон биха могли да създадат съвместен морски коридор, за да гарантират, че храна, лекарства и гориво достигат иранските брегове. Техеран би могъл също да освободи задържаните чужденци и да допусне работници на Червения кръст в страната, ако Вашингтон временно суспендира определени санкции.

Повишаването на доверието от своя страна би помогнало на Иран и САЩ да сключат трайно споразумение – при условие, че могат да възприемат различен подход към преговорите. Вместо просто да се пазарят безрезултатно за своите искания, Техеран и Вашингтон трябва да започнат следващия дипломатически процес, като се споразумеят за обща крайна цел: стабилни, неконфликтни отношения и в крайна сметка пълна нормализация на връзките. С други думи, иранските и американските официални лица трябва да се стремят към създаване на динамика, в която да могат да разрешават споровете си чрез пряка дипломация и да сътрудничат по въпроси от общ интерес. Това разбиране ще улесни постигането на компромис, като изясни за всяка от страните кои червени линии са важни и кои не са.

Всяка от двете страни ще трябва също така да се откаже от предположението, че има предимство. Въпреки че както американските, така и иранските официални лица направиха гръмки декларации за победа през последните две седмици, истината е, че както Вашингтон, така и Техеран разполагат с мощни карти, които могат да изиграят, ако конфликтът се възобнови. Иран е голяма, планинска страна, в която живеят 90 милиона души, споделящи хилядолетна история. Тя може да издържи дори продължителни усилия на САЩ за смяна на режима. Но Съединените щати разполагат с най-мощната и добре финансирана армия в света и могат да продължат да налагат сурови санкции и други видове натиск. По този начин могат да продължат да атакуват иранското ръководство и да нанасят голяма вреда на цивилните.

Щом приемат тези факти, Техеран и Вашингтон може би най-накрая ще са склонни да направят компромис по основните си цели. Това започва с централния спор: ядрената програма на Иран. Има няколко реалистични споразумения, които двете страни биха могли да сключат, при условие че САЩ оттеглят искането си Техеран да се откаже от всякакво обогатяване. Вашингтон, например, би могъл да признае правото на Иран да обогатява уран съгласно Договора за неразпространение на ядрено оръжие в замяна на обвързващо обещание от страна на Техеран да не упражнява това право за определен период, като начин за увеличаване на доверието между страните. Двете страни изглеждат отворени към такова споразумение. Според репортажи на The Washington Post и The New York Times, САЩ са поискали 20-годишно спиране на обогатяването, докато Иран е предложил пет години. Двете страни биха могли да се срещнат по средата, може би на десет години. Иран едновременно би обещал, че когато възобнови обогатяването, то няма да надвишава ниво от 3,67 процента – далеч под прага, необходим за ядрени оръжия, но достатъчно високо, за да помогне на страната да задоволи енергийните си нужди. Техеран ще трябва също да приеме интрузивен мониторинг от Международната агенция за атомна енергия. Той ще запази съществуващите 450 килограма 60-процентно обогатен уран, но ще се ангажира да разреди целия запас до 3,67 процента, да го запечата и да го съхранява в Иран под непрекъснат надзор и мониторинг от МААЕ.

Техеран може също да се съгласи да създаде регионален консорциум за обогатяване с съседните арабски държави. Тази договореност, по модела на Европейския консорциум за обогатяване на уран чрез газова дифузия (Eurodif), ще разпределя и съвместно управлява чувствителните дейности по горивния цикъл. По този начин тя ще отговори на опасенията за разпространение не само по отношение на Иран, но и на съседните държави. (Саудитска Арабия, например, изисква съоръжения за обогатяване.) Египет, Турция и дори Съединените щати и други постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН също биха могли да се присъединят, като предоставят още по-силни гаранции, че Близкият изток завинаги ще бъде регион, свободен от ядрени оръжия. Тези стъпки биха могли да бъдат заложени в паралелно ядрено споразумение между Вашингтон и Техеран, в което Иран би потвърдил статута си на държава без ядрени оръжия, а Съединените щати биха подкрепили официално правото на Техеран на мирна ядрена технология.

Решаването на ядрените напрежения ще доведе Иран и Съединените щати почти до споразумение. Но страните ще трябва да разрешат и други спорове, включително относно пролива Хормуз. Затова е жалко, че Вашингтон реши да блокира водния път и, всъщност, целия морски трафик към и от иранските морски пристанища. Това решение няма да изолира Ислямската република, която може да пренасочи търговията през Каспийско море и сухопътни мрежи през съседните страни. Но то ще задълбочи недоверието и ще засили твърдите позиции. Всъщност този ход рискува да разшири конфликта. Той може, например, да накара подкрепяната от Иран милиция на хути в Йемен да прекъсне корабоплаването през пролива Баб ел Мандеб, което би затруднило още повече световната търговия. Тази ситуация би могла да разпали напрежението между САЩ и Китай и Индия, които са основни вносители на ирански петрол. Блокадата може също да подтикне Иран отново да затвори напълно пролива Хормуз, което ще изстреля цените на енергията до небето.

За да се избегне такава катастрофа, както Иран, така и САЩ трябва да се ангажират със свободата на корабоплаването в пролива Хормуз, в съответствие с Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. Но разрешаването на напрежението около този воден път вероятно ще изисква участието на всички осем държави от Персийския залив. За да се създаде рамка за колективна сигурност и сътрудничество в Персийския залив, Съветът за сигурност на ООН би могъл дори да възложи на генералния секретар на ООН да свика постоянен форум – включващ работна група за морска сигурност – където тези държави и петте постоянни членове на Съвета за сигурност да могат да обсъждат споровете си. Войната с Иран може да се разглежда като двустранен конфликт, но тя в голяма степен засяга арабските държави.

Тя засяга и Израел, а насърчаването на мира между Иран и тази държава ще се окаже много по-трудно.

Но Съединените щати имат достатъчно влияние върху Израел, за да овладеят неговата дестабилизираща дейност. Ако Иран и Съединените щати се ангажират да зачитат интересите си и да прекратят конфронтациите чрез посредници, посредничеството на САЩ би могло да играе решаваща роля в деескалацията на напрежението между Израел и Иран, като помогне на двете страни да се отдалечат от взаимните заплахи за сигурността, военните и екзистенциалните заплахи и да се насочат към договорени правила за сдържаност и управление на конфликтите.

Също така е малко вероятно преговорите да доведат до напълно нормализирани отношения между Вашингтон и Техеран – поне в краткосрочен план. Двете правителства просто са били в конфликт твърде дълго, за да променят внезапно позицията си. Десетилетия на недоверие, военни конфронтации и санкции са създали ниво на враждебност, което не може лесно да бъде преодоляно. С други думи, морето от кръв е твърде дълбоко за незабавно помирение.

Това не означава, че конфронтацията между САЩ и Иран трябва да продължи. Всъщност, не би трябвало. Двете страни споделят важни интереси – регионална стабилност, морска сигурност, борба с тероризма и неразпространение – които рядко, ако изобщо някога, са проучвали чрез сътрудничество след Ислямската революция. С внимателно планиране и взаимни отстъпки двете страни могат да започнат да го правят. Те не могат да се върнат към ерата на шаха, когато Иран беше близък партньор на САЩ. Но те могат да се върнат там, където бяха след революцията от 1979 г., когато отношенията бяха напрегнати и враждебни, но достатъчно функционални за известно сътрудничество, до вземането на американски заложници в Техеран по-късно същата година. Предпазливото ангажиране би могло дори да създаде пространство за по-пълна нормализация в следващите години. Като минимум, то ще помогне на американските и иранските официални лица да преговарят директно, вместо да разчитат на безкраен парад от посредници.

Но за да се стигне до този сравнително щастлив край, както Техеран, така и Вашингтон трябва да проявят по-голяма гъвкавост.

Преговорите в Исламабад през изминалия уикенд се провалиха, защото всяка от страните се придържаше към своите твърди изисквания, вместо да направи премерени отстъпки. Никоя от страните не искаше другата да отбележи ясни победи. По време на следващия кръг от преговори те ще трябва да преосмислят очакванията си, да преосмислят понятието за успех и да бъдат готови за компромис. Ако не успеят, резултатът ще бъде връщане към конфронтация – с последствия, които никоя от страните не може да контролира или предвиди.