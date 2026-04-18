Кораб и 6 души в неизвестност след преминаването на тайфуна "Синлаку"

Издирванията се подновяват днес

18.04.2026 | 10:10 ч.
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Американската брегова охрана издирва шестима души, след преминаването на тайфуна "Синлаку". Контактът с техния повреден кораб е изгубен край бреговете на Гуам, предаде Асошиейтед прес и БТА.

Екипажът на 44-метровия товарен кораб "Мариана", регистриран в САЩ, сигнализира на 15 април на бреговата охрана, че плавателният съд е загубил десния си двигател и се нуждае от помощ. Но контактът бил загубен в следобедните часове на 16 април. 

Самолет "HC-130 Херкулес" започна издирване на шестимата души, но се върна в Гуам заради силния вятър в района, каза старшина Ейвъри Тибетс от Бреговата охрана на САЩ.

Очаква се издирването да бъде подновено на зазоряване в събота. 

Последната известна позиция на кораба е била на около 200 км север-северозападно от Гуам. 

Супер тайфунът "Синлаку" връхлетя Северните Мариански острови по-рано тази седмица, като причини щети на островите Тиниан и Сайпан, както и внезапни наводнения на Гуам - място, на което са разположени няколко американски военни бази.

