Заляха иранския престолонаследник Реза Пахлави с червена течност в Берлин СНИМКИ

Живеещият в изгнание ирански престолонаследник Реза Пахлави бе залят с червена течност в Берлин, предаде ДПА.

Инцидентът стана пред сградата на журналистическия съюз "Федерална пресконференция" (Bundespressekonferenz), където Пахлави говори пред представители на медиите и разкритикува спирането на огъня между САЩ и Иран.

След като бе залят, той помаха на събрали се пред сградата негови поддръжници и се качи в автомобил, който веднага потегли. Полицията задържа предполагаемия извършител на място.

Шейсет и пет годишният Пахлави е син на последния ирански шах, който е бил толкова мразен, че през 1979 г. милиони иранци излизат по улиците и го свалят от власт, отбелязва АП. Въпреки това Пахлави се опитва да се позиционира като значима за бъдещето Иран фигура. Не е ясно обаче колко са неговите поддръжници в Ислямската република, като се има предвид, че живее в изгнание от близо 50 години.

Пахлави не бе поканен за среща от нито един представител на германското правителство по време на визитата си в Берлин. Според престолонаследника споразумението за спиране на огъня се основава на предположението, че поведението на иранското правителство ще се промени. Смятате, че "ще си имате работа с хора, които изведнъж са се превърнали в прагматици", каза Пахлави на пресконференцията в Берлин. "Не виждам това да се случва. Не казвам, че не трябва да се даде шанс на дипломацията, но смятам, че тя вече получи достатъчно възможности", продължи синът на покойния шах.

Пахлави усилено се опитва да оглави властта в Иран, в случай че шиитската теокрация падне, посочва АП. Той подкрепи американско-израелската военна интервенция в Близкия изток.

По време на посещението си в Берлин Пахлави призова европейците да засилят подкрепата си на борбата на иранския народ за демокрация. По думите му през последните две седмици иранските власти са екзекутирали 19 политически затворници и още 20 са били осъдени на смърт.

