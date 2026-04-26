Политолог за стрелбата в САЩ: Отражение на дълбока поляризация

Преподавателят по политология в Софийския университет доц. Искрен Иванов коментира стрелбата във Вашингтон по време на важно събитие и евакуацията на президента Доналд Тръмп и екипа му.

По думите на политолога това е пореден тревожен сигнал за нарастващо политическо напрежение в Съединените щати.

Според доц. Иванов случилото се не е изолиран инцидент. “Това не е първият опит за покушение срещу Доналд Тръмп и вероятно няма да бъде последният. Става дума за акт на политическо насилие, който е отражение на дълбоката поляризация в американското общество“, подчерта експертът пред Нова тв.

По предварителни данни нападателят е човек с висок образователен профил – работил е като учител и дизайнер на видеоигри. Според Иванов това показва, че извършителят не действа импулсивно, а е възможно атаката да има по-широк политически контекст.

Нападение към цялото американско управление

Доц. Иванов не изключва версията, че нападението е било насочено не само към Тръмп, а към американското управление като цяло. На събитието са присъствали представители на политическия елит и хора от неговия екип, което според него разширява потенциалния обхват на целта.

Иванов е категоричен, че атаката не бива да се свързва с външнополитически конфликти, като войната в Иран. “По-скоро става дума за вътрешнополитически процеси и динамиката в самото американско общество“, добави политологът.

По думите му реакцията на Secret Service е била навременна, въпреки изключително краткото време за действие. Нападателят е бил тежко въоръжен, което е увеличило риска за присъстващите. “При тези обстоятелства е имало реална опасност някой от близкия кръг на Тръмп да загине“, добави Иванов.

Политологът направи прогноза, че последиците от инцидента ще бъдат основно вътрешнополитически. Очаква се както мобилизация на привържениците на Тръмп, така и опити за смекчаване на общественото напрежение.

“Вероятно ще има призиви за помирение, а симпатизантите на Тръмп ще му изградят облика на мъченик“, каза в заключение доц. Иванов.