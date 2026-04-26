Иран екзекутира мъж заради връзка с въоръжена групировка

Иран екзекутира мъж, осъден за принадлежност към сунитската въоръжена групировка "Джаиш ал Адъл" ("Армия на справедливостта" на арабски език - бел. ред.) и за извършване на нападения над служители на иранските сили за сигурност, предаде Ройтерс, като се позова на информация на полуофициалната иранска агенция Тасним.

Според официалната информация от властите името на мъжа е Амер Рамеш. Техеран уточни, че той е бил арестуван по време на операция на звеното за борба с тероризма в югоизточната част на страната.

Повдигнати са му били обвинения във въоръжено насилие, включително в участие в бомбени атентати и в устройване на засади на военнослужещи.

"Джаиш ал Адъл" е екстремистка въоръжена групировка на мюсюлмани сунити, която действа в най-бедната иранска провинция - Систан и Белуджистан, добавя Ройтерс. / БТА