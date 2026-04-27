Защо капитализмът продължава да съществува

Светът навлезе в ера на аутопсии и пророчества. Според много учени и коментатори редът, на който САЩ бяха начело след края на Студената война, е мъртъв. След разпадането на Съветския съюз мнозина предположиха, че поражението на комунизма ще предвещава неизбежното разпространение както на капитализма, така и на демокрацията – всичко това под ръководството на Съединените щати. Но сега именно либералната демокрация се намира в криза, като по целия свят се наблюдава отстъпление от демократичните принципи, нараства недоверието на обществото към либералните институции и се засилват съмненията относно целесъобразността на свободната търговия и отворените пазари. Бурната вътрешна и външна политика на Съединените щати извади тази криза на преден план. В своята вече прочута реч на годишната среща на Световния икономически форум в Давос през януари канадският премиер Марк Карни се сбогува с реда, ръководен от САЩ, и призова останалите да приемат неговото отминаване без скръб или носталгия.

Какво следва след този „разрив“, за да използваме израза на премиера, е предмет на голям дебат. В дясното политическо пространство в западните страни разривът се разглежда като възстановяване, като възможност да се възвърне величието на капитализма чрез обръщане на поколенията на космополитното приемане на свободните пазари. Критиците от лявото се притесняват, че държавите поемат контрол над пазарите не с цел да създадат по-силни социални мрежи за сигурност и защита за уязвимите, а за да издигнат и укрепят нова олигархия от технологични елити. Оплакванията са много. Фундаменталистите на пазара оплакват завръщането на митата, растящия публичен дълг и това, което те считат за прекомерна регулация. Центристките либерали наблюдават турбулентността и виждат края на Просвещението като цяло, с неговите ангажименти към разума, умереността и кооперативния личен интерес.

От тези вихрещи се наративи се очертава груб консенсус. Либерализмът, политическата и философската система, някога считана за крайъгълен камък на капитализма, е изчерпан. Застъпниците на либерализма отстояваха вярата в личната автономия и неограниченото право на собственост – идеи, които подкрепяха отварянето на пазарите и бяха в основата на съвременните евангелия на свободната търговия. Либералният философ от XIX век Джон Стюарт Мил, например, настояваше, че една здрава икономическа система се основава на разпределени права на собственост и достъп до пазарния обмен. И все пак такива системи в днешната епоха са довели до крещящо неравенство и силна концентрация на лично богатство и държавна власт.

Сега ни очаква постлиберален свят, в който може да преобладава капитализъм, лишен от либералните си качества. Съюзът между демокрацията и капитализма, роден в резултат на Индустриалната революция от края на XVIII век и разширяването на избирателните права през XIX век, може би е бил просто една глава от по-голяма епопея, фаза, която създаде илюзията, че хората трябва да бъдат свободни, за да просперират обществата. В края на краищата, преди либералната си фаза, капиталистическите общества често са разчитали на робски труд и колониални монополи. Този мрачен консенсус гласи, че сега, в постлибералната си фаза, капитализмът може би просто се връща към някаква версия на своето минало. Впечатлението, че Китай може да процъфтява, без да бъде ограничаван от фините нюанси на плурализма и дебата, помага да се затвърди този извод, пише Foreign Affairs.

Основан на защитата на частната собственост и императива за търсене на печалба, капитализмът има дълбоки корени в предлиберална епоха и може да процъфтява, когато е освободен от нормативни ангажименти към либерални ценности. Според Бекерт капитализмът разчиташе по-малко на индивидуалната свобода, отколкото на коалиции от богати хора и силни държави. Дори докато недоволството от свободната търговия и нерегулираните пазари се задълбочава, страните изглежда връщат часовника назад към една по-неприкрита епоха, белязана от експлоатация и безмилостно преследване на печалба. В тази светлина може би не е изненадващо, че проучване на „Галъп“ от 2025 г. установи, че само 54 процента от американците имат положително мнение за капитализма – най-ниското ниво, откакто „Галъп“ започна да проследява такива нагласи през 2010 г.

И все пак тези мрачни пророчества замъгляват това, което е направило капитализма отличителен в сравнение с предшествениците му и алтернативите му. Капиталистическите общества са имали удивителна способност да превръщат напрежението и съпротивата в обновление. Това беше особено валидно през XIX и XX век, когато либералните политически системи позволяваха оспорване и дебати, които предизвикваха промени, спомогнали за преоткриването на икономическите системи. Всеки път, когато наблюдатели предсказваха края му – започвайки с пророците на апокалипсиса, Карл Маркс и Фридрих Енгелс – капитализмът се възстановяваше наново. Неговите плуралистични сили намираха начини не само да оцелеят, но и да изведат производството и разпределението на нови нива. И дори сега, когато толкова много хора гледат скептично на посоката, в която се движи капитализмът, това минало предлага възможността за значимо и положително обновление.

Бекерт е най-известен с наградената си книга от 2014 г., Империята на памука: глобална история, епичен разказ за памучната индустрия и нейното формиране на глобалната икономика. Тази работа предвещаваше най-новата му книга, която значително разширява обхвата. Бекерт настоява, че в хода на човешката история появата на капитализма през миналия хилядолетие бележи „радикално отклонение и прекъсване в човешките дела“. Той извади икономиките и обществата от дълги периоди на бавен растеж и от системите, които създаваха богатство за привилегированите владетели, докато останалите бяха обречени на оцеляване. Бекерт описва капитализма като „глобален процес, в който икономическият живот се движи основно от непрестанното натрупване на частно контролиран капитал, структурира се от държавата и тласка към все по-разширяваща се комерсиализация на вложените ресурси и продукцията“, процес, който измести множество други начини за организиране на производството, труда и социалните отношения. Тази дефиниция му позволява да обхване широк спектър в това монументално постижение на книгата – от Бенгал до Буенос Айрес, от Марко Поло през 1280-те години до стачките на миньорите в Мидланд, Обединеното кралство, седем века по-късно.

Преди капитализма е имало капиталисти. Традиционната история за произхода на капитализма се фокусира върху урбанизацията в средновековна Европа и възхода на търговските класи, които в крайна сметка ще преобърнат феодалните системи. Бекерт, напротив, започва разказа си не в Европа, а сред търговците на Йемен от XII век, където пристанището Аден се намираше в съзвездие от търговски центрове в Индийския океан, кипящи от търговци и лихвари. Те създадоха финансови инструменти, като менителници, които функционираха като ранен вид кредит, и практики, като партньорства на дълги разстояния, които донесоха богатство на пристанищата, разпръснати из търговския свят на Индийския океан. С течение на времето тези търговци натрупаха сила и власт. Инструментите им станаха по-сложни и ефективни, а те натрупаха капитал – заместим ресурс, който можеше да бъде заеман, инвестиран или разхищаван. Подобни процеси се разгърнаха и на други места, включително в части от Европа. В този ранен период капиталистите можеха да бъдат открити в няколко групи по света, занимаващи се с бизнеса си, без да имат реалната власт да оформят делата на големите кралства с техните аграрни властови бази.

След 1500 г. нещо странно се случи сред раздробенните държави на Западна Европа. Капиталът стана нещо повече от частен инструмент за търговия и демонстриране на статус; той се превърна в ресурс, който да се отпуска на държавите, за да могат да изграждат армии и флоти. Този исторически пакт превърна търговските центрове в империи. Търговците разчитаха на силата на държавите да защитят собствеността им, но държавите откриха в търговците нещо, което не можеха да получат от аграрните величия: дълбоки, възстановими резерви от пари, които можеха да се използват за разчистване на земя и изграждане на инфраструктурата за експанзия, започвайки с укрепени пристанища, флоти и армиите на разрастващите се монополистични търговски компании, които завзеха позиции в Азия и Америките. Парите, които свързваха търговците и държавите, идваха преди всичко от превръщането на труда в стока, която можеше да се продава и купува. Това стана от съществено значение за развитието на капиталистическите системи. През следващите векове капиталистите ще превърнат труда в стока, например чрез ограждане на преди това свободни земи, като по този начин ще ликвидират самодостатъчния общностен живот на селяните, номадите и автономните селяни, принуждавайки ги да продават труда си срещу заплата и да купуват необходимите си стоки на пазара. Капиталистите ще направят това, като си осигурят подкрепата както на крале и воини, така и на законодатели и служби за сигурност.

Капитализмът може би просто се връща към някаква версия на своето минало.

Бекерт твърди, че тази взаимна зависимост между търговци и монарси е породила в атлантическия свят след 1492 г. първата инкарнация на капитализма, която той нарича „военен капитализъм“, при която Испания и Португалия, последвани от Франция, Нидерландия и Англия, са разчитали на принуда, за да наложат нови правила, докато воюват с конкуренти в открито море и в далечни земи. В тази икономическа система агресивните и експанзионистични държави дадоха на търговците възможности да натрупат пари и да ги инвестират в предприятия, които приватизираха земята и затрудниха работниците да бъдат независими и самодостатъчни. Но влиянието на капитализма все още беше ограничено. Дори към 1800 г., пише той, „голяма част от капитализма беше ограничена само до няколко острова в обширното море на икономическия живот, организиран около други принципи – производство за самоиздръжка, трибутарно управление и почти никакъв икономически растеж.“

Но скоро все повече части от света се поддадоха. „Индустриалният капитализъм“ се появи в края на XVIII век в Северния Атлантик. Механизираното производство трансформира обществата, както и ускоряващата се нужда от суровини. Паровата енергия и фабриките стимулираха търсенето на памук и въглища и засилиха европейското навлизане във вътрешността на континента в търсене на влакна, храни и горива. Двеста години по-късно разширяването на границите на стоките продължава, дори когато много западни икономики са се преориентирали от производството към услугите, докато други страни са се индустриализирали.

Това, което Бекерт нарича „неолиберален капитализъм“ от последната половина на века, видя фундаментално пренареждане на международното разделение на труда, с преместването на индустрията от Европа и Северна Америка към Азия и Латинска Америка. Етикетът „неолиберален“ обозначава оттеглянето на държавата от защитата на труда и отварянето на националните пазари. Международните финансови мрежи и флотилиите от контейнеровози довели до бурен растеж на световната търговия, но опустошаването на индустриалните пояси в САЩ и Европа предизвикало днешните популистки и националистически реакции – и завръщане към принудителна конкуренция между съперничещи сили. Може да се нарече това „военен капитализъм 2.0“, с акцент върху принудителното извличане, борбата за ресурси и търговските войни в името на националната сигурност.

Капитализмът безспорно създаде огромно богатство, макар че често пораждаше изключително насилие. Между Наполеоновите войни и търговските войни на Тръмп глобалният БВП на глава от населението се увеличи десетократно. Средната продължителност на живота се утрои. И все пак насилието беше червената нишка на капитализма. „Капиталистическата революция е довела до изумително количество принуда и насилие“, пише Бекерт. „Огромни отчуждавания, мащабни мобилизации на принудителна работна ръка, бруталност във фабриките и на плантациите, жестоко унищожаване на некапиталистическите икономики и масивно извличане на ресурси за частна печалба.“

Бекерт разглежда капитализма като неспокоен и постоянно разширяващ се по начин, по който непрекъснато лишава хората от контрол върху средствата и целите на производството, за да заема израза от марксистката терминология. Капиталистическият натиск изтласка селяните от земята и доведе до поробването на милиони. По време на Индустриалната революция робското население, което произвеждало кафе, памук, захар и други стоки в Бразилия, Куба и Съединените щати, нараснало от един милион през 1770 г. до шест милиона през 1860 г. – брой, далеч по-голям от пролетариата, работещ в европейските фабрики по това време. „Златният век на индустриалната революция“, отбелязва Бекерт, „бил по този начин и златен век на робството.“

През същия период се наблюдава възникването на една определяща модерна доктрина. Либерализмът, както се появява приблизително през XIX век, е обвързан с двойствеността на капитализма – ендемично насилие и неоспорим просперитет. Към XIX век, докато западните сили налагат капитализма по целия свят, те измислят механизми, за да оправдаят принудата като освобождение. В Китай, Индия и части от Африка европейските сили провеждат официални и неофициални кампании, за да подтикнат обществата да приемат нерегулираните пазарни сили. В повечето случаи това беше прикритие за някои ужасни действия, като разпределянето на Африка помежду си и налагането на несправедливи договори на Китай. Либералните теоретици защитаваха това поведение, като „натурализираха“ капитализма, с което Бекерт има предвид, че те настояваха, че капитализмът е система, управлявана от безпристрастни принципи и невидими ръце, дори когато тя беше усърдно управлявана от професионализирана бюрократична класа.

Към ХХ век в много среди се считаше за общоприето, че либерализмът и капитализмът са неразделни. Подкрепени от разпространението на масовото потребление и задълбочаването на пазарите за стоки като автомобили и дълготрайни потребителски стоки, либералите от Студената война отстояваха западната синтеза на свободата да пазаруваш и свободата да гласуваш в идеологическата борба с комунизма и радикалите от Третия свят. Падането на Берлинската стена и приемането на пазарната либерализация в много страни в това, което днес често се нарича глобалния Юг, убеди много либерали, че са триумфирали.

Но блясъкът от края на Студената война скоро угасна.

Серия от сътресения, започващи с глобалната финансова криза от 2008 г. и бурята, предизвикана от спасяването на големи банки, докато милиони губеха работни места и домове, дискредитира либерализма. Вълните от миграция от Африка и Близкия изток към Европа, както и от Латинска Америка към Северна Америка, не само натовариха имиграционните системи, но и поставиха под въпрос либералните ценности на мултикултурализма и космополитизма. Възходът на Китай – за сметка на индустриалните работници в развитите икономики – превърна глобализацията в мръсна дума. А популистките националистически правителства по целия свят неумолимо подкопават постигнатите в миналото демократични придобивки. Либерализмът, някога победоносната идеология на ХХ век, днес изглежда губи.

През последните години много критици от ляво и дясно са се обединили: либерализмът, според тях, е загубена кауза. Бекерт настоява, че капитализмът се стреми да превърне в стока все по-голяма част от света и човешкия опит – определяща черта на системата, която гарантира, че дъгата на капиталистическата история винаги се е извивала към унищожаване на достойнството и свиване на свободата. Независимо от многото начини, по които хората са се съпротивлявали на разпространението на капиталистическата власт, техните победи винаги са били мимолетни, а историите им многократно са завършвали с поражение, примирение и подчинение. Въпреки че селяните са се противопоставили на ограждането, робите в Карибите са изгаряли захарните плантации, а британските миньори са се сражавали с полицаите, логиката на печалбата винаги е триумфирала в края на краищата. Дори деколонизацията, може би най-важното явление на ХХ век, предизвиква подозрението на Бекерт. „Постколониалните общества, без изключение, продължиха да налагат основните характеристики на колониалния проект“, пише той. От събирането на захар до събирането на данни, историята на Бекерт оставя малко място за алтернативни пътища, освен безмилостната комерсиализация на света и неговите хора в услуга на генерирането на печалби за малцина.

В този разказ либерализмът създаде клапан за освобождаване на налягането в една експлоататорска система. Той предлагаше илюзията за приобщаване, докато капитализмът концентрираше властта и богатството сред една изтънчена елитна група. Трудно е да се оспори този факт. Много капиталисти са имали колебливи ангажименти към либералните ценности. Големите германски предприятия не оплакаха унищожаването на Ваймарската република от нацистите. Аржентинските магнати с радост се съобразиха с генералите по време на диктатурата в страната им през 70-те години.

Възгледите на Бекерт се сблъскват с общоприетия разказ, познат особено в западните страни, за фундаменталната връзка между капитализма и свободата. Тази идея твърди, че либерализмът е трансформирал капитализма. Вярата в правата на индивида, личната автономия и правото на собственост освободи хората от предишните потиснически правителства и привилегированите елити. Това кредо ограничава действията на държавата. По този начин либерализмът, макар и постепенно и неравномерно, укроти капитализма. Най-известният защитник на тази оптимистична позиция беше икономистът Милтън Фридман, който твърдеше, че свободата и просперитетът са неразривно свързани; личният избор е условието за капиталистическия разцвет, а капиталистическият разцвет от своя страна прави хората свободни. Фридман и неговите последователи настояваха, че институциите и политиките, които ограничават индивидуалния избор, ще задушат духа на капитализма. (Разбира се, Фридман скандално пренебрегна особено нелибералните жестокости, като например тези, извършени в Чили след 1973 г., извършени в името на освобождаването на пазара.) Крайният разпад на Съветския съюз сякаш потвърди виждането на Фридман. Много либерали се радваха, че капитализмът е единствената игра в града, единствената форма на икономическа организация, способна да защити личната свобода.

Не е необходимо да се споделя това панглосианско виждане, за да се признае, че капитализмът и либерализмът са взаимосвързани. Капитализмът е еволюирал по гъвкави начини, особено в либералните общества, които създадоха възможности за по-малко щастливите да изискват по-голям дял от пая и за гражданите да претендират за по-голяма политическа власт. Политическият либерализъм спомогна за гъвкавостта на капиталистическите системи, като отвори пространства за дебат и оспорване. Именно в либералните режими в Канада и Европа, например, организираните синдикати упражняваха най-голямо влияние и капиталистическите общества се възстановиха най-бързо след войната. През трите десетилетия след 1945 г. Западна Европа преживя забележително бързо възстановяване от опустошенията на Втората световна война и постигна силно приобщаващ растеж. Селските общества, които проведоха дълбоки аграрни реформи, отбелязаха високи темпове на растеж: в Япония и Южна Корея разбиването на именията чрез процеси на земеделска реформа беше благодат за следвоенния растеж. За разлика от това, в Латинска Америка през 70-те години именно отмяната от автократичните режими на аграрните реформи от 50-те и 60-те години забави растежа и доведе до строги икономии.

Именно при следвоенните либерални режими в Европа империите започнаха да се разпадат и деколонизацията набра скорост. Разпадането на империите и разпространението на самоопределението от своя страна създадоха условията, които преобразуваха международното разделение на труда след 1945 г. Преобразуването на ежедневието и възходът на търговските центрове и потребителския начин на живот в процъфтяващи градове като Банкок и Найроби опровергават карикатурния образ на капитализма като причина за непрестанни неуспехи и мизерия – дори ако милиони тайландци и кенийци все още се борят да свържат двата края. През 1990 г. над два милиарда души живееха в крайна бедност. Към 2025 г. този брой е спаднал до около 800 милиона. Намаляването на крайната бедност се случи в постколониалните общества, особено в Азия, където между 1970 и 2016 г. делът на световното производство се увеличи от около 4% на 40%. Разпределението на богатството извън Северния Атлантик, тъй като все повече общества се включваха в световния пазар, може да се тълкува като „провал“ само ако измъкването от старата колониална хватка се разглежда като трагедия. Адаптивната сила на либералния капитализъм преобразува световната икономика, за да направи тази промяна възможна.

Напреженията, присъщи на капитализма, му дадоха енергия, доведе до много вариации и въведе света в състояние на взаимозависимост. Последните два века свидетелстват за способността на капитализма да съчетава консенсус с конфликт, за да се обнови. Нито мрачната гледна точка на Бекерт, нито розовата на Фридман отразяват справедливо сложността на тази история. Те пропускат това, което е наистина отличително за капитализма, особено в неговите привидно либерални периоди. Ако Карни е прав и настоящият момент представлява разрив с миналото, то все пак именно в това минало, в тази противоречива плетеница от либерализъм и капитализъм, свобода и йерархия, обществата могат да намерят източници за своето обновление.