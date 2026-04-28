Какво се крие зад новата руска крилата ракета, предназначена за Су-57?

Дирекцията за военно разузнаване на Украйна публикува подробен технически анализ на досега неясна руска крилата ракета, разработена специално за изтребителя Су-57, разкривайки не само архитектурата и възможностите на оръжието, но и обширната мрежа от чуждестранни компоненти - американски, китайски, швейцарски, японски, немски, тайвански и ирландски - които са направили възможно изграждането му. Главната дирекция за разузнаване на Министерството на отбраната на Украйна, известна с украинския си акроним ГУР, публикува интерактивен 3D модел, разбивка на компонентите и анализ на базата от електронни компоненти на крилата ракета С-71К "Ковьор" - в превод "Килим" - базирана във въздуха, на своя портал "Война и санкции".

Разкритието следва по-ранната публикация на ГУР за структурата за сътрудничество между предприятията, стояща зад производството на изтребителя Су-57, разширявайки систематичните усилия на дирекцията за картографиране и разкриване на технологичните основи на руския отбранително-промишлен комплекс. ГУР изрично призова за засилен натиск от санкциите, за да се ограничи способността на Русия да води война, като определи разкриването на компонентите като част от тази кампания. С-71К беше използван за първи път в бой от руските сили в края на миналата година, което го прави едно от най-новите оръжия, попълнени в арсенала за активни удари на Русия, пише Defence Blog.

Според ГУР, изглежда, че това е първият сериозен опит на Обединената самолетостроителна корпорация (ОАК) за разработване на крилати ракети, което е важно наблюдение, като се има предвид, че ОАК е предимно производител на самолети, а не бюро за проектиране на ракети. Оръжието е разработено специално за Су-57 Фелон, флагманският руски изтребител от пето поколение стелт, създавайки комбинация между стелт платформа за изстрелване и новоразработено дистанционна ракета, която преди това не е била публично детайлизирана на това ниво на техническа специфичност.

Конфигурацията на бойната глава е проста, но ефективна: осколочно-фугасна авиационна бомба ОФАБ-250-270 с тегло 250 килограма, интегрирана в носещата рамка на носовата част на ракетата. Използването на съществуваща, доказана бомба като бойна глава, вместо проектирането на специално създаден боеприпас, отразява прагматичен подход към това, което ГУР описва като усилие от първо поколение - използване на съществуваща експлозивна технология в рамките на нова архитектура на системата за доставка. Корпусът на ракетата е изработен от многослоен композитен материал на базата на фибростъкло с допълнително подсилване, докато вътрешните структурни елементи използват алуминиеви сплави. Бордовата система за управление включва контролер на полета, инерционна навигационна система, базирана на основни сензори, и система за захранване.

Задвижването се осъществява от турбореактивен двигател R500, произведен от Reynolds LLC, компания, която попада в структурата на United Aircraft Corporation. В комбинация с основен резервоар за гориво и два странични резервоара за гориво, ГУР оценява вероятния оперативен обхват на S-71K на до 300 километра - достатъчно, за да заплаши цели далеч зад фронтовата линия, когато е изстрелян от Су-57, действащ на дистанция от украинската противовъздушна отбрана. Цифрата за обхвата, ако е точна, поставя оръжието в същия общ клас като други руски крилати ракети, изстрелвани от въздуха, които са били използвани широко срещу украинска инфраструктура и военни цели по време на конфликта. Разкриването на електронните компоненти е елементът от публикацията на ГУР с най-широки стратегически последици.

По-голямата част от електронната компонентна база на S-71K е с чуждестранен произход, доставена от Съединените щати, Китай, Швейцария, Япония, Германия, Тайван и Ирландия. Този списък обхваща целия спектър от световна верига за доставки на електроника - от американски полупроводници и японски прецизни компоненти до китайско производство и швейцарско прецизно инженерство. Способността на Русия да интегрира компоненти от седем различни държави в новоразработена крилата ракета, въпреки повече от три години война и всеобхватен международен режим на санкции, е пряко предизвикателство към предпоставката, че контролът върху износа и санкциите успешно са изолирали руското производство на отбранителна техника от глобалните вериги за доставки на технологии. Предвидената платформа за доставка на оръжието - Су-57 Felon - е най-модерният боен самолет на Русия, проектиран със стелт характеристики, способност за свръхкрейсерски полет и вътрешен отсек за оръжия.

Сдвояването на S-71K със Су-57 създава комбинация, при която самолетът-изстрелвач може да се доближи до украинските системи за противовъздушна отбрана с намалено радарно напречно сечение, преди да изстреля ракетата на голям обхват, което усложнява прихващането чрез свиване на наличния прозорец за реакция. По-ранното разкриване от ГУР на структурата на производственото предприятие на Су-57, публикувано преди този анализ на ракетите, предоставя контекст за разбиране на това как тези две програми са свързани в рамките на по-широката аерокосмическа и отбранителна индустриална система на Русия. С-70 е тежък руски стелт безпилотен самолет, проектиран да действа в координация със Су-57. Безпилотна платформа, носеща крилата ракета, която сама по себе си носи 250-килограмова бойна глава, работеща автономно или под контрола на пилота на Су-57 на дистанция, представлява значително по-сложен проблем с насочването и прихващането от конвенционален пилотиран самолет, доставящ същото оръжие.

Дали Русия е напреднала в тази интеграция отвъд концептуалния етап, не е посочено в разкритието на ГУР,

но решението на дирекцията да я маркира предполага, че те я разглеждат като надеждно краткосрочно развитие, а не като далечна теоретична възможност. В по-ранни доклади С-71К е описан като размиващ границата между дрон и крилата ракета - с дизайн на стреловидно крило, двукрили, изцяло подвижни опашни повърхности, усъвършенствани оптични и навигационни сензори и бордови системи, описани като включващи автоматично разпознаване на цели и процеси на вземане на решения, базирани на изкуствен интелект. Тези характеристики, съчетани с интеграцията на бойната глава и турбореактивното задвижване, правят оръжието хибридна платформа, чиято класификация е по-малко важна от оперативния му ефект: способност за прецизен удар от разстояние, каквато Русия нямаше преди две години, изградена отчасти с компоненти, доставени от страните, санкционирали я.

Публикацията на ГУР с това ниво на технически детайли - интерактивен 3D модел, списък с компоненти, идентификация на чуждестранни доставчици - не е предимно продукт на военното разузнаване. Това е аргумент за прилагане на санкции, представен във формат, предназначен да предостави на регулаторите, агенциите за контрол на износа и политиците във Вашингтон, Брюксел, Берн, Токио, Берлин, Тайпе и Дъблин конкретната информация, от която се нуждаят, за да проследят как компонентите на техните страни са се озовали в руска крилата ракета, използвана срещу Украйна.

Посланието е категорично: санкциите не работят по предназначение и доказателствата вече са в интернет в три измерения. Крилата ракета, построена от производител на самолети, задвижвана от турбореактивен двигател от компания Reynolds, носеща преработена бомба от съветската епоха, насочвана от компоненти от седем държави, съюзени с НАТО или партньорски държави, проектирана за стелт изтребител, който евентуално може да предаде мисията на автономен дрон. Руската отбранителна промишленост е по-находчива, отколкото режимът на санкции успя да спре - а украинската разузнавателна служба се грижи всички да видят точно как.