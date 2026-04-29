И Словакия заведе дело срещу забраната на ЕС за внос на руски газ

Словакия потвърди, че е завела дело за оспорване на забраната на ЕС за внос на руски газ, която трябва да влезе изцяло в сила от следващата есен, пред Съда на Европейския съюз в Люксембург.

Правителството на Унгария, ръководено от Виктор Орбан, вече е подало подобен иск, макар да не е ясно дали новото проевропейско управление на Петер Мадяр възнамерява да го продължи, съобщи „Киев Индипендънт“.

Словакия е внесла своя иск на 24 април, съобщи говорителката на словашкото Министерство на правосъдието Барбора Скулова.

"Притеснени сме от начина, по който беше приет този регламент. Убедени сме, че в случая става дума за санкционен режим, за санкционна мярка. Следователно това решение е трябвало да бъде взето с единодушие", заяви словашкият премиер Роберт Фицо в правителствено прессъобщение от 17 април.

Скулова добави, че "подобна процедура може да наруши баланса на компетенциите в рамките на Европейския съюз и да отслаби позицията на държавите членки при вземането на решения по фундаментални въпроси".

ЕС прие регламента Repower EU през януари 2026 г., който предвижда поетапно прекратяване на вноса на руски природен газ най-късно до ноември 2027 г. Той също така проправя пътя за отказ от руския петрол, докато ядрената енергия не е включена в този регламент.

Словакия има договор с Газпром, който изтича едва през 2034 г. Ако европейското поетапно прекратяване бъде спазено, страната рискува да продължи да плаща по договора, без да получава газ.

Заедно с Унгария, Словакия остава една от двете държави в ЕС, най-силно зависими от руски енергийни доставки. Анализ на Center for Research on Energy and Clean Air показва, че през 2025 г. Братислава все още е получавала 86% от петрола си от Москва. Очаква се словашкият иск да следва правната аргументация на унгарското дело, както е описана от унгарския външен министър Петер Сиярто.

Исковете твърдят, че забраните в енергийния сектор могат да бъдат въвеждани само чрез санкции, които изискват единодушие между лидерите на ЕС. Регламентът Repower EU обаче е приет като търговска мярка и затова е било достатъчно квалифицирано мнозинство.

От Европейска комисия е поискан коментар и потвърждение, че е уведомена за делото, но до публикуването на информацията не е получен отговор.