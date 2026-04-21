Разнопосочни сигнали: Ванс заминава за Пакистан, но Иран няма да прати делегация

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и висши американски служители се очаква да заминат за Пакистан днес преди евентуален втори кръг от преговори за войната с Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп промени крайния срок за прекратяване на огъня и изрази увереност, че Техеран ще седне на масата за преговори, въпреки че иранските власти настояват за друго.

Иранската делегация не пътува?

Няколко ирански държавни медии отхвърлиха съобщенията, че преговарящи са пристигнали в Исламабад за мирни преговори, след като източници съобщиха на CNN, че се очаква американска делегация да пътува до Пакистан, за да изглади спорните въпроси.

Една държавна информационна агенция обвини американските медии, че изграждат "наратив“, който твърди, че преговорите предстоят.

"Досега делегация от Иран не е влизала в Пакистан“, съобщи държавната информационна агенция Tasnim, цитирана от CNN.

Радиотехниката на Ислямска република Иран (IRIB) добави, че иранските власти "не приемат преговори под сянката на заплахи и нарушения на ангажименти“.

Ирански правителствени министри, военни служители и държавни медии изразиха смесени послания относно готовността на Техеран да седне на масата за преговори и да удължи крехкото примирие в боевете, разкривайки фрагменти от разединение.

По-рано днес иранският президент Масуд Пезешкиан осъди "неконструктивните и противоречиви сигнали от американските власти“, позовавайки се на "дълбоко историческо недоверие“ към Белия дом. Главният преговарящ на страната, Мохамед Галибаф, повтори тези критики. Въпреки това, един ирански служител заяви пред Ройтерс, че Техеран "положително преглежда“ участието си в новия кръг от преговори.

Американско-израелското убийство на бившия ирански върховен лидер аятолах Али Хаменей през февруари раздели властовите структури във висшите ешелони на Техеран. В началото на март Моджтаба Хаменей беше обявен за предшественик на баща си, но той не е бил виждан публично след встъпването си в длъжност.

"Тихи преговори"

Публичните изявления и публикациите в социалните медии на американския президент Доналд Тръмп биха могли да повлияят на преговорите с Иран, според експерт по Близкия изток.

"Иранците искат да седнат и да започнат да обсъждат проблемите, докато президентът продължава да се върти напред-назад и се опитва да изглежда така, сякаш иранците вече са капитулирали и са се предали, преди дори да са стигнали до масата за преговори“, каза по-рано пред CNN Newsroom Жасмин Ел-Гамал, бивш съветник по Близкия изток в Министерството на отбраната на САЩ.

Коментарите ѝ следват поредица от публикации в социалните медии от американския президент, за които CNN съобщи, че са вредни за преговорите.

Според Ел-Гамал онлайн активността на президента е "публична демонстрация на превъзходство“, която не отразява реалността между двете страни.

"Проблемите все още остават, че двете страни са много далеч една от друга на масата за преговори и всяка от тях ще трябва да направи определени отстъпки - и най-добрият начин да се направи това е да се преговаря тихо, далеч от блясъка на заглавията, и да се стигне до рамково споразумение“, каза тя.

Търмп е сигурен в преговорите

В кратко телефонно интервю в "Шоуто на Джон Фредерикс“, консервативна радиопрограма, Тръмп изрази увереност, че Техеран ще седне на масата за преговори, като същевременно предупреди за последствия, ако това не стане.

"Е, те ще преговарят, а ако не го направят, ще видят проблеми, каквито никога преди не са виждали“, каза президентът.

"Надяваме се, че ще сключат справедлива сделка и ще възстановят страната си“, продължи Тръмп, добавяйки, че когато го направят, "няма да имат ядрено оръжие“.

Преди да приключи разговора, Тръмп се върна към оправданието си за военни действия. "И трябва да кажа, че нямахме избор в Иран. Не беше като да имахме избор. Трябваше да го направим.“

"Свършихме чудесна работа и ще го приключим, и всички ще бъдат доволни“, каза Тръмп в края на разговора.