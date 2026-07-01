20 годишен рекорд: 56% от руснаците твърдят, че жизненият им стандарт се влошава

Шест от 10 руснаци казват, че икономическите условия в техния град или регион се влошават, според резултатите от анкета на Gallup, проведена между март и май 2026 г. - най-високият дял, регистриран в 20-годишната история на проучването. Предишните пикове бяха през 2020 г. (45%) и 2021 г. (50%), по време на пандемията от коронавирус.

Проучването от 2026 г. също така установи, че 27% от анкетираните казват, че условията в техния град или регион са се подобрили.

56% от руснаците казват, че жизненият им стандарт се влошава, което също е 20-годишен връх. 29% казват, че виждат подобрение.

Възгледите на руснаците за пазара на труда също рязко се помрачиха

58% споделят, че е лошо време за намиране на работа, докато 35% казват, че е добро време. Година по-рано тези цифри бяха съответно 46% и 49%.

Gallup също така регистрира спадове на годишна база - всеки от които е рекорден - в доверието на руснаците във въоръжените сили, правителството и изборите. Доверието във военните падна от 79% на 66%; доверието в правителството спадна от 67% на 53%; а доверието в честността на изборите падна от 56% на 40%. Положителните оценки за свободата на пресата в страната спаднаха от 59% на 34% през същия период.

Руските социологически организации Фондация "Обществено мнение" (ФОМ) и Руски център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) започнаха да регистрират спад в рейтингите на одобрение за руския президент Владимир Путин през пролетта на 2026 г. В края на юни ФОМ публикува проучване, показващо, че доверието на руснаците в Путин е спаднало до 69% - най-ниското ниво, регистрирано от началото на пълномащабната война срещу Украйна.