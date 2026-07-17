Знаме на СССР, летяло до Луната, бе продадено за 80 000 долара

Червеното знаме на СССР, което астронавтът на НАСА Едуин „Бъз“ Олдрин взима със себе си по време на мисията „Аполо 11“ до Луната, беше продадено за 80 000 долара на търг на „Сотбис“ в Ню Йорк, според резултатите от наддаването, цитирани от ТАСС.

Към знамето е приложено писмо, подписано от Бъз Олдрин, което потвърждава неговия произход, предаде БТА.

Според описанието на лота съветското знаме с размери 4 на 6 инча (1 инч = 2,54 сантиметра) се е намирало на борда на командния модул „Колумбия“ по време на историческата мисия „Аполо 11“ през юли 1969 г.

„Летяло е до Луната с „Аполо 11“, е написал Олдрин върху плата

По думите на астронавта той взима знамето на СССР със себе си като жест на добра воля и като знак, че кацането на Луната е постижение на цялото човечество, а не само на САЩ. Освен американския флаг, личният комплект на Бъз Олдрин включва знамената на щата Тексас, на щата Ню Джърси и на СССР.

На 20 юли 1969 г. американските астронавти Нийл Армстронг и Бъз Олдрин – членове на екипажа на мисията „Аполо 11“, стават първите жители на Земята, стъпили на повърхността на Луната.