Зеленски пристига в Кишинев, Санду го посрещна

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Кишинев за отбелязването на 35-ата годишнина от независимостта на Молдова, съобщава Укринформ.

Молдовският президент Мая Санду посрещна в сградата на президентството своя украински колега. Заедно с румънския президент Никушор Дан, който пристигна по-рано днес, те ще проведат тристранна среща. Тримата ще направят изявления за медиите.

Санду и Дан присъстваха по-рано днес на военен парад, в който участваха повече от 2000 военнослужещи и над 100 единици военна техника.

По-рано днес Санду, както и председателят на парламента Игор Гросу и премиерът Василе Тофан, поднесоха цветя пред паметника на Щефан Велики в Кишинев по повод отбелязването на 35-годишнината от независимостта на Молдова. Цветя поднесе и българският посланик в Молдова Мая Добрева.

Днес, 27 август, Молдова отбелязва 35-ата годишнина от обявяването на независимостта си, съобщава БТА.

През 1991 г. молдовският парламент приема Декларацията за независимост, с която Република Молдова утвърждава правото си да решава свободно собствената си съдба и да изгражда бъдещето си като суверенна държава. Молдова сега е страна кандидат за присъединяване към Европейския съюз, а властите са си поставили за цел да подготвят страната за членство до 2030 г. Честването на Деня на независимостта днес се състои под наслов "Независимостта ни обединява".