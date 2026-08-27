Зеленски пристига в Кишинев, Санду го посрещна

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Кишинев за отбелязването на 35-ата годишнина от независимостта на Молдова, съобщава Укринформ.
Молдовският президент Мая Санду посрещна в сградата на президентството своя украински колега. Заедно с румънския президент Никушор Дан, който пристигна по-рано днес, те ще проведат тристранна среща. Тримата ще направят изявления за медиите.
Санду и Дан присъстваха по-рано днес на военен парад, в който участваха повече от 2000 военнослужещи и над 100 единици военна техника.
По-рано днес Санду, както и председателят на парламента Игор Гросу и премиерът Василе Тофан, поднесоха цветя пред паметника на Щефан Велики в Кишинев по повод отбелязването на 35-годишнината от независимостта на Молдова. Цветя поднесе и българският посланик в Молдова Мая Добрева.
Днес, 27 август, Молдова отбелязва 35-ата годишнина от обявяването на независимостта си, съобщава БТА.
През 1991 г. молдовският парламент приема Декларацията за независимост, с която Република Молдова утвърждава правото си да решава свободно собствената си съдба и да изгражда бъдещето си като суверенна държава. Молдова сега е страна кандидат за присъединяване към Европейския съюз, а властите са си поставили за цел да подготвят страната за членство до 2030 г. Честването на Деня на независимостта днес се състои под наслов "Независимостта ни обединява".Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.