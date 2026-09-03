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Появиха се първите магазини в Хонконг, управлявани изцяло от роботи

Китайска компания отвори три обекта

03.09.2026 | 08:37 ч. 23
БГНЕС/EPA, архив

БГНЕС/EPA, архив

Китайска компания отвори три обекта, в които покупките се извършват без никаква намеса от страна на човек.

Въпрос на нагласа у хората е хуманоидните роботи да навлязат скоро в домакинствата, смята футуролог

Клиентите могат да кажат на глас какво искат да закупят или да изберат желания продукт от таблет. Роботът сам намира стоката, взема я от рафта и я подава директно на купувача. Плащането се осъществява чрез QR код или на терминал, съобщава Нова тв.

Машините са програмирани да разбират и общуват на мандарин, кантонски и английски език.

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