Появиха се първите магазини в Хонконг, управлявани изцяло от роботи

Китайска компания отвори три обекта, в които покупките се извършват без никаква намеса от страна на човек.

Въпрос на нагласа у хората е хуманоидните роботи да навлязат скоро в домакинствата, смята футуролог

Клиентите могат да кажат на глас какво искат да закупят или да изберат желания продукт от таблет. Роботът сам намира стоката, взема я от рафта и я подава директно на купувача. Плащането се осъществява чрез QR код или на терминал, съобщава Нова тв.

Машините са програмирани да разбират и общуват на мандарин, кантонски и английски език.