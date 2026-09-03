САЩ с предупреждение към Русия: Стойте далеч от Иран

Министърът на финансите Скот Бесент отправи остро предупреждение към държавите, които продължават да подкрепят Иран, след като руският президент Владимир Путин обеща подкрепа за Техеран, съобщи телевизионният канал FOX News ("Фокс Нюз").

"Казваме на приятели и врагове: не правете бизнес с този зъл режим. Знаем кои сте, вие знаете кои сте и ако се наложи, ще ви извадим от бизнеса", заяви Бесент.

На въпрос какво е посланието му след заявената от Путин подкрепа за Иран, американският финансов министър бе категоричен: "Стойте далеч".

По думите му най-бързият начин конфликтът да приключи е Техеран да бъде лишен от външна подкрепа. Бесент насочи вниманието към финансовите институции и другите структури, които според американските власти помагат на Техеран да поддържа достъпа си до международната финансова система.

Той посочи като пример наскоро наложените санкции срещу клонове в Дубай на египетска банка, за които твърди, че от 2025 г. са предоставили повече от 1,8 млрд. долара на властите в Техеран.

Новите правомощия на американското финансово министерство позволяват на Вашингтон да предприема действия срещу мрежите за външна подкрепа на Иран в авиационния, морския и сектора на дигиталните активи.

"Систематично ще преминем през тях и ще отстраним всеки недобросъвестен участник", увери Бесент, цитиран от bgonair.bg.

Американският финансов министър посочи, че екипи на Министерството на финансите, Държавния департамент и други американски институции водят разговори с всички, които продължават да подкрепят иранските власти.

Според него икономическият натиск вече дава отражение върху Иран, като страната е изправена пред обезценяване на валутата, инфлация от над 100% и сериозни финансови затруднения.

Бесент заяви, че след военните удари и наложената блокада Вашингтон преминава към санкции с безпрецедентен мащаб, чиято цел е да изолират иранския режим от световната икономика.