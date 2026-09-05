Петима загинаха при руски удар, докато Уиткоф и Къшнър пристигат в Москва

Най-малко петима души са загинали при руски атаки в Украйна през нощта, докато Москва и Киев очакват пристигането на американски пратеници за нов опит за подновяване на мирните преговори, предаде Associated Press.

Планираното посещение на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, идва на фона на засилващите се въздушни удари от двете страни.

Според руски медии двамата американски представители вече са пристигнали в Москва.

Reuters съобщава, позовавайки се на запознати с въпроса представители, че те ще се срещнат с руския специален пратеник Кирил Дмитриев.

Дмитриев е участвал и в предишни разговори с американските преговарящи и е бил част от срещите им с руския президент Владимир Путин.

Петима загинаха при удар по завод

Руски удар с балистична ракета по стоманодобивен завод в Днепропетровска област е убил петима души.

По данни на компанията "Метинвест" са повредени производствени съоръжения и инфраструктура, а работата на завода е била спряна.

"Това е поредната атака срещу граждански стоманодобивен актив на "Метинвест" и поредно доказателство за систематичните удари на Русия срещу индустриалната база на Украйна", посочиха от компанията.

Оттам уточниха, че заводът "Камет Стийл" произвежда чугун и стомана за граждански цели.

Руското Министерство на отбраната съобщи, че е нанесло удари по два металургични завода в областта, които според Москва са сред основните доставчици на метални изделия за украинското военно производство.

Ранени и в Киевска област

Други двама души са ранени при руска атака през нощта срещу Киевска област, съобщи началникът на регионалната военна администрация Тимур Ткаченко.

Същевременно при украински удари по руската Белгородска област са ранени трима души, сред които и 14-годишно момиче, съобщиха местните власти.

Министерството на отбраната в Москва заяви, че през нощта руските сили са свалили 53 украински дрона.

Мирни разговори на фона на нови удари

Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че Украйна ще спре въздушните атаки по време на посещението на Уиткоф и Къшнър и призова Москва да направи същото.

Въпреки това въздушната война между Русия и Украйна продължава да се засилва, докато и двете страни срещат затруднения да постигнат съществен напредък по фронтовата линия.

Русия през последните месеци използва все по-често бързи дронове с реактивни двигатели, а въздушните тревоги остават почти ежедневие в Киев, пише БТА.