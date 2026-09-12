Двама заподозрени за атаката с дрон в Лайпциг, взирвовете минавали през България

Германия е идентифицирала двама заподозрени за нападението срещу летище "Лайпциг“, включително агент, свързан с руското разузнавателно управление ГРУ - разкрива мрежата Axel Springer Global Reporters Network.

Вестник Welt am Sonntag е прегледал поверителни документи и е разговарял с високопоставени служители, за да потвърди самоличността на лицата.

Двамата заподозрени са идентифицирани като руския гражданин Олег Ле, отговарял за планирането на неуспешната атака с дрон, и беларуския гражданин Андрей Ка.

Смята се, че Ле е свързан с ГРУ - руското военно разузнаване и е отговарял за логистиката на нападението, докато Ка е действал като така наречения "агент за еднократна употреба“.

Германските власти съобщиха, че Ле е влязъл в Германия от Турция през летище “Берлин-Бранденбург“. По-късно той е отпътувал от летището на германската столица към Сърбия. Към момента той се е завърнал в Русия.

Според информация на вестник Welt am Sonntag, още към момента на влизането му в страната разследващите са знаели, че той е свързан с ГРУ. Въпреки това, след пристигането си той не е бил поставен под наблюдение.

Атаката от 4 август

Неуспешната атака с дрон срещу летище "Лайпциг-Хале“ на 4 август бележи една от най-сериозните ескалации на напрежението между Берлин и Москва до момента.

Летището е било мишена на дрон, натоварен с експлозиви; той е бил открит близо до украински товарен самолет "Антонов“ и обезвреден безопасно. Разследващите са открили отломки от още два дрона в близост до летището.

Източници от високо ниво са предоставили на вестник Welt am Sonntag имената на заподозрените, както и подробности за влизането и излизането им от Германия.

Същите доказателства са позволили на Йохан Вадепул (от комисията по външни работи) и Александър Добриндт (от комисията по вътрешни работи) да предприемат необичайната стъпка публично да обвинят Русия за нападението.

Ка, беларуски гражданин, е влязъл в Шенгенското пространство (зоната за свободно придвижване в ЕС) през Латвия на 28 юли – около седмица преди инцидента. Властите смятат, че той е "агент за еднократна употреба“ - престъпник, нает да извършва саботажи.

Твърди се, че Ле е осигурил експлозивите и е ръководил действията на Ка. Според властите е било планирано използването на около 1,8 кг от експлозива "Семтекс“, пише The Telegraph.

Мишена на атаката

Самолетът "Антонов“, станал мишена на атаката, е бил зареден с приблизително 25 000 литра авиационно гориво. Източници, запознати с разследването, смятат, че ако взривното устройство се беше задействало, това щеше да предизвика мощна експлозия и да разруши части от летището.

Непоказвани досега кадри от камери за видеонаблюдение, с които разполага вестник Welt am Sonntag, показват дрона, лежащ до самолета "Антонов“. Според властите взривното вещество е било скрито в метална кутия. До експлозия не се е стигнало, тъй като детонаторът се е откъснал.

Ден след опита за нападение полицаи откриха близо до летището съоръжение, наподобяващо антена, закрепено с тиксо за дърво. Смята се, че то е било използвано за управление на дроновете.

Върху съоръжението криминалисти откриха остатъци от ръкавица със следи от ДНК. Тези ДНК следи вече са били регистрирани във Финландия и Литва. Шпиононът Ка има криминални досиета в тези страни, а във Финландия той е разследван, наред с други обвинения, и за кражба.

Полските власти също така смятат, че Ка е замесен в пожар в магазин за стоки за дома и ремонта в град Лодз през 2024 г. – случай, който местната прокуратура квалифицира като саботаж.

Според полската прокуратура доказателствата по това дело също сочат към Русия. Фактът, че Ка е участвал и в нападението в Лайпциг, се разглежда като допълнително доказателство за руска намеса.

Експлозивите преминали и през България

Властите установиха, че използваните в Лайпциг експлозиви са преминали през България и Сърбия. Разследващите смятат, че те са били транспортирани в тайници на камиони, а впоследствие скрити в подземни тайници.

След анализ на данни от автомобил под наем, използван от заподозрените, полицията откри няколко възможни скривалища в района около летище Лайпциг.

В поверителни документи, с които вестник Welt am Sonntag се е запознал, се споменава бетонен панел с две дръжки, открит близо до пешеходен мост в град Шкойдиц, разположен непосредствено на юг от летището.

Според властите той е осигурявал достъп до скривалище. Малко след това полицията откри още едно предполагаемо скривалище – северно от моста. И двете места за съхранение бяха празни.

Разследващите откриха и скривалище в град Мерзебург, който също е част от агломерацията Хале-Лайпциг.

По данни на властите е възможно Ле временно да е съхранявал експлозиви на това място.

При огледа на дрона, приземил се на пистата на летището, се установи, че става въпрос за самоделно устройство, сглобено от леснодостъпни части, някои от които са изработени на 3D принтер.

Четирите мотора са от китайска марка, която се продава и в руски онлайн магазини, специализирани в „бойни технологии“. Металната кутия, пълна с експлозив „Семтекс“, е била закрепена към дрона посредством специален държач.

Европейските разследващи са запознати с този "модус операнди“. Те го разглеждат като сериозно доказателство за мащабна операция на ГРУ, която, подобно на предходни такива, е разчитала на обикновени престъпници, привлечени с обещания за парично възнаграждение. Ка все още се укрива.