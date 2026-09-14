Турция с мащабни акции срещу ЛГБТК+ групи, има задържани

Турските власти задържаха най-малко 47 души след поредица от акции в офиси на ЛГБТК+ организации в рамките на разследване за проституция и непристойно поведение, съобщиха прокурори в неделя, съобщават агенциите Ройтерс и CNN.

Тези действия са част от кампания, която според правителството има за цел да защити семейните ценности.

Главната прокуратура в Истанбул заяви, че през уикенда са проведени операции в 12 окръга срещу 38 заподозрени. Zадържани са 26 от тях, като властите са иззели наркотици, цифрово оборудване, контрабанден алкохол и огнестрелно оръжие.

В отделно изявление Главната прокуратура в Анкара съобщи, че са задържани още 21 души във връзка с разследване срещу ЛГБТК+ организацията „Kaos GL“, а други петима все още се издирват.

От организацията Kaos GL съобщиха, че са задържани най-малко 50 активисти, включително повече от 10 души, отведени при полицейски акции в домовете им.

Освен това организацията посочи, че властите са блокирали достъпа до десетки уебсайтове и профили в социалните мрежи, свързани с ЛГБТК+ организации, активисти и защитници на човешките права.

Правителствената репресивна кампания, наречена "Семейството ми е в безопасност“, се провежда в момент, когато президентът Тайип Ердоган популяризира инициативата "Десетилетие на семейството и населението“, целяща да се справи със спадащата раждаемост и застаряването на населението.

Правозащитни организации обвиниха турското правителство, че през последните години все по-често се насочва срещу ЛГБТК+ общността чрез втвърдяване на реториката и налагане на ограничения.

"Истинското име на тази операция не е „Семейството ми е в безопасност“; това е държавно насърчавана дискриминация, политика на страх и разграждане на гражданското общество“, заявиха от Турската асоциация за правата на човека в платформата X.

Начо Санчес Амор, докладчикът на Европейския парламент за Турция, определи мащабната вълна от арести като "шокираща ескалация“ на репресиите.

"Това налагане на морален дневен ред е грубо нарушение на основните права и на международните ангажименти на Турция, което тласка страната по мрачен път“, написа Амор в социалната мрежа X.

Прокуратурата заяви, че има доказателства за оказване на неподходящо влияние върху деца и непълнолетни лица по въпроси, свързани със сексуалната ориентация и половата идентичност.