BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 16

Интензивно е движението на ГКПП "Капитан Андреево" и "Лесово"

Трафикът към Гърция на всички пунктове е нормален

14.09.2026 | 08:09 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Движението е интензивно на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) "Капитан Андреево" и "Лесово" на изход за товарни автомобили, съобщава Главна дирекция "Гранична полиция" към 6:00 часа.

Преминаването през граничните преходи с Румъния е нормално. От 10. 07.2026 г. фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово-Бекет, временно не работи поради ниското ниво на река Дунав.

От 21.07.2026 г. фериботната връзка, обслужваща граничния преход Свищов-Зимнич, временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав, напомнят от "Гранична полици". 

Трафикът към Гърция е нормален

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През преходите "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. 

Свързани статии

През преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония  движението е нормално на всички ГКПП.
Преминаването на границата с Република Сърбия е нормално на всички пунктове. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

ГКПП Капитан Андреево Лесово трафик вход-изход
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem