Тръмп обеща да премахне 15-процентното мито върху ирландското уиски

По време на церемонията по връчването на наградите на турнира Irish Open американският президент Доналд Тръмп заяви, че планира да премахне 15-процентното мито върху ирландското уиски. По думите му този въпрос много вълнува всички, "включително и голфърите".

"Всички ме притискаха“ да го направя, заяви републиканецът и добави: "Казах си: "От името на Съединените щати премахвам митата върху ирландското уиски".

В момента за ирландското уиски важи 15-процентното мито, наложено от Тръмп върху вноса от Европейския съюз. През май Тръмп обяви, че премахва определени мита върху уискито от Обединеното кралство, включително шотландското уиски и спиртните напитки, произведени в Северна Ирландия.

Изненадващото на пръв поглед съобщение на Тръмп в края на турнира беше посрещнато със силни освирквания и възгласи от публиката.

През май Асоциацията на ирландското уиски призова за премахване на митата, като изтъкна, че подобна стъпка би помогнала на много американски компании, включващи ирландски продукти в портфолиото си, и би предотвратила несигурността сред потребителите.

Първоначално липсваше информация кога точно ще бъдат отменени митата, припомня Euronews.