Акциите на SoftBank се сринаха с 10%

Акциите на SoftBank Group се сринаха с 10%, след като японският технологичен инвеститор обяви, че е продал целия си дял в американския технологичен гигант Nvidia за 5,8 млрд. долара.

Анализатори заявиха, че тази стъпка е с цел да се освободят средства за масивни инвестиции в изкуствен интелект (AI), обещани от харизматичния основател на SoftBank Масайоши Сон, включително в американския мегапроект Stargate.

Акциите на Nvidia, чиито авангардни процесори се използват за обучение и работа с AI модели, паднаха с 3% в Ню Йорк, предаде АФП.

Оптимизмът относно потенциала на AI технологията предизвика вълна от сделки за милиарди долари, което доведе до скок в цените на технологичните акции.

Технологичният индекс Nasdaq на Уолстрийт се е повишил с 25% от май насам, което води до опасения за пазарен балон, който може да се спука.

„Продажбата е знак за отчаянието на Сон да финансира ангажимента си към главния изпълнителен директор на OpenAI, Сам Олтман“, коментира Мартин Пиърс в специализирания технологичен сайт The Information.

SoftBank е основен инвеститор в OpenAI, създател на ChatGPT.

„Той претърсва прословутите възглавници на дивана на SoftBank за дребни монети“, каза той, отбелязвайки, че „дялът в Nvidia всъщност е бил равностоен на стотинки“.

SoftBank, OpenAI и облачният гигант Oracle съвместно ръководят проекта Stargate на стойност 500 милиарда долара за изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект в САЩ, обявен от президента Доналд Тръмп през януари.

Акциите на SoftBank се търгуваха с понижение от 5,4% в средата на сутрешната търговия, като загубиха до 10% скоро след отварянето.

Компанията съобщи на 11 ноември, че нетната ѝ печалба се е удвоила през второто тримесечие до колосалните 2,5 трилиона йени (16,2 милиарда долара) благодарение на бурния ръст на AI акциите.

Финансовият директор Йошимицу Гото заяви, че решението за продажбата на акциите на Nvidia е било взето, „за да може капиталът да бъде използван за нашето финансиране“.

„Не мога да кажа дали сме в AI балон или не“, посочи той.

Мери Полок от CreditSights отбеляза „силния бизнес аргумент“ зад генеративния AI и „уникалната позиция на OpenAI в индустрията днес“.

Но „въпреки че днес картината е розова, рискът от надценяванена AI не може да бъде пренебрегнат. Далеч не е сигурно, че доверието в стойността на AI, времевият хоризонт за генериране на приходи и очакванията на инвеститорите за растеж ще продължат да се развиват в синхрон“, предупреди тя след публикуването на финансовите резултати на SoftBank. | БГНЕС