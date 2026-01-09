Как преминаването от лев в евро се отрази на борсовите пазари в България?

Четири от петте основни индекса на Българската фондова борса отчетоха повишение в последната търговска сесия. Водещият индекс SOFIX продължава възходящата си тенденция от началото на седмицата.

"Анализът е, че се случва това, което очаквахме, дори по-бързо, отколкото си представяхме, защото само за четири борсови сесии резултатите са доста показателни. Основният индекс SOFIX се покачи с 9,5% само за четири дни. Ако гледаме сделките и оборотите – сделките са с 60% повече от миналата година за първите четири сесии, оборотите са с 50% по-големи, така че първите дни определено показват доста позитивен ефект от влизането в еврото", отбеляза изпълнителният директор на БФБ доц. д-р Маню Моравенов в студиото на "България сутрин".

Експертът не е изненадан от това развитие, тъй като процесът на подготовка е започнал още през миналата година.

Чужди инвеститори стимулират пазара

По думите на Моравенов основният фактор за повишената активност е очакването за навлизането на нови инвеститори от чужбина. Изпълнителният директор на БФБ добави, че по отношение на търговията дали ще се търгува в лев или евро няма съществено значение. От технологична гледна точка също няма никакъв проблем.

“Въпросът е фундаментален – от гледна точка на финансовия кръг, който има достъп и търгува в определена валута", посочи доц. Моравенов пред Bulgaria ON AIR.

Той подчерта, че много от тези инвеститори имат строги правила и не влагат средства в пазари извън Еврозоната или извън търговия в евро.

Именно това значително разширява потенциалния интерес към българския капиталов пазар и поставя страната в полезрението на международни финансови участници. Очакванията са през следващите една-две години България да бъде активно "преоткривана" от големи чуждестранни инвеститори.

Предизвикателства за българските компании

Важна задача пред българските компании е да предложат атрактивен инвестиционен продукт. По отношение на дребните инвеститори наблюденията показват, че българските граждани продължават да предпочитат по-нискорискови инструменти, най-вече държавни ценни книжа.

"Интерес към държавни ценни книжа от български граждани със сигурност ще има, стига да има възможност те реално да ги придобиват. Това е стратегия, по която Българската фондова борса работи активно последните няколко години", подчерта доц. Моравенов.

Политическа нестабилност

Политическата нестабилност в страната оказва влияние върху бизнес средата, най-вече чрез забавяне на дългосрочни стратегии и политики. Въпреки това българската икономика и бизнес продължават да се развиват, а фундаменталните промени, свързани с влизането в еврозоната, създават допълнителни предпоставки за растеж.

Сравненията с Хърватия, която сравнително наскоро прие еврото, показват, че по-съществените ефекти върху капиталовия пазар обикновено се проявяват към края на втората година след присъединяването. Подобна динамика може да се очаква и у нас.

Гледайте видеото с целия разговор.