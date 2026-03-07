IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сравнение: Горивата у нас са по-евтини от тези в Гърция

Цените се покачиха след началото на конфликта в Близкия изток

07.03.2026 | 19:12 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

След началото на ударите на САЩ и Израел срещу Иран цените на петрола на световните борси се повишиха.

У нас различните горива у нас се движат между 1.2-1.72 евро, а в сравнение с южната ни съседка Гърция са по-евтини. Там са между 1.7-2 евро, а на някои видове дори достигат 2.2 евро. 

Така че, ако сте решили да използвате слънчевия уикенд за една кратка разходка до южната ни съседка, е по-добре да напълните резервоара в България преди да пресечете границата, съветва БГНЕС.

Конфликтът в Близкия изток между САЩ, Израел и Иран оказва значително влияние върху световните цени на петрола и горивата. Регионът е един от най-важните центрове за добив и транспорт на петрол, а всяко напрежение създава риск от прекъсване на доставките и блокиране на ключови маршрути като Ормузкия проток. 

Отражението се усеща и в държавите от Европейския съюз, които са силно зависими от вноса на енергийни ресурси. 

