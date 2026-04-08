„Еконт“ спира да разнася пратки до адрес в малките населени места

"Еконт“ спира доставката до адрес в малките населени места. Това обявяви в пост в социалната мрежа Facebook основателят ѝ Николай Събев .

Компанията променя фокуса си от географско покритие към изпълнение на доставка така, както е обещано, с по-ясни срокове и по-малко изключения. Приоритет на дружеството ще са доставките до офиси и т.нар. Еконтомати.

„Дълго време моделът в логистиката беше да сме навсякъде. Ние избираме нещо различно. Фокусираме се върху това да правим услугата така, че да можете да разчитате на нея всеки път“, посочва в публикацията си Събев, бивш транспортен министър. „Не гоним максимално покритие, а изграждаме мрежа, в която доставката се случва, както е обещана“, добавя той.

Миналата година от „Еконт“ обявиха, че прекратяват осъществяването на пощенски услуги – пощенски писма и малки пратки, пощенски парични преводи и масов разнос на реклама в пощенски пликове.