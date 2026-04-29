"Адаптация" е темата на Real Estate Business Forum 2026 в Пловдив

Real Estate Business Forum 2026 ще се проведе на 14 май в Дом на културата "Борис Христов" в Пловдив. Събитието се организира от Imoti.net и е част от Real Estate Business Forum & Awards, които се провеждат за единадесета поредна година.

Темата на бизнес форумите през 2026 г. е "Адаптация". В рамките на дискусионните панели ще бъде разгледано как се адаптира пазарът на недвижими имоти към еврозоната и към променените изисквания на потребителите.

Сред основните цели на инициативата са повишаване на информираността за пазара на недвижими имоти, подобряване на бизнес средата и популяризиране на добри практики в сектора, както и повишаване на доверието към представителите на бизнеса с недвижими имоти. Форумът има за цел и да съдейства за изграждане на общност от коректни и отговорни участници в сектора, както и да представи иновации в областта.

Аудиторията на събитието включва мениджъри и брокери от агенции за недвижими имоти, представители на инвестиционни и строителни компании, архитекти, проектанти, юристи, икономисти и финансисти, представители на местната власт, медии и граждани с интерес към пазара.

Програмата започва в 14:00 ч. с откриване, последвано от първия панел "Новата нормалност на имотния пазар". В него ще бъдат разгледани структурните промени на пазара през последните 2-3 години, промените в търсенето по сегменти, факторите, които определят цените на новото строителство, както и профилът на купувачите и очакванията към пазара до 2030 г.

Вторият панел "Адаптация към клиента: поведение, доверие, очаквания" ще постави акцент върху характеристиките на "новия клиент", промените в ролята на брокера, влиянието на технологиите и изкуствения интелект, както и въпросите за доверието и регулацията в сектора.

Модератор на дискусиите е Снежана Стойчева, управител на Imoti.net. Сред участниците в панелите са Мариела Желева, консултант недвижими имоти в Luximmo, Иван Площаков, собственик и управител на New Home Living, д-р Свилен Колев, заместник-председател на Национален статистически институт, Христо Хаджиев, заместник-председател на НСНИ и управител на HH PROPERTIES, Станислав Иванов, основател на ACRONA Real Estate.