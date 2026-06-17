Български мед има, проблемът е евтиният внос

От 14 юни влизат в сила нови правила за етикетирането на меда. Производителите и търговците вече трябва ясно да посочват държавата, в която е добит продуктът, както и точния процент на съдържанието, когато медът е смес от различни страни.

Според председателя на Обединения български пчеларски съюз Михаил Михайлов това е важна промяна за потребителите, защото им дава по-ясна информация какво купуват.

Трябва да се четат етикетите

"Това, което клиентите трябва да четат, е в етикетите - там трябва да има държава на произход. Ако е повече от страна, трябва да се посочат кои са те и дали са от ЕС. И това, за което ние настоявахме няколко години, е да се посочи процент на съдържанието на меда. Ако е 100% български, тогава ще го пише", каза Михайлов в студиото на "България сутрин".

На етикетите ще трябва да бъде посочен и видът на меда. По думите му това се определя според процентното съдържание на полена - прашеца, който се съдържа в меда. Той може да бъде например от акация или липа, като когато даден вид полен е над 40%, това вече е определящо за вида на меда.

"Последните години започна да се тиражира т.нар. понятие "фалшив мед". Такъв мед в Нормативната уредба по пчеларство няма. Има разлика в параметрите. Медът е истински, той се произвежда от пчелите. Тези добавки, за които говорим, не го правят фалшив", допълни Михайлов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Вносният мед под натиск

Според председателя на пчеларския съюз новите правила ще засегнат най-вече вносния мед.

"Ние страдаме от вносен мед, основно от Китай, Украйна, а от тази година и от държавните в Южна Америка. Количествата вносен мед се увеличават, това ще бъде за сметка за местното производство. Вносният мед е по-евтин. Знаем за китайския мед, че то го узряват по изкуствен начин, което влошава неговите качествата и няма нищо общо с качествения български мед", поясни той.

По думите му вносният мед се продава основно в търговските вериги, а цените на пазара са много различни.

"По отношение на цените има пълно многообразие - говорим за цени на дребно, в зависимост от това дали е от производител, дали е от ферма, дали е от големите вериги. Цените варират от 6-7 евро до 10 евро. Богатата палитра от цени не води до устойчив пазар. Дребните пчелини изчезнаха, защото не е изгодно за самите производители да се регистрират като земеделски стопани", коментира Михаил Михайлов.

Български мед има

Той увери, че български мед има. Страната ни изнася основно за държави от Европейския съюз, но също така за САЩ и Близкия изток.

Михайлов коментира и темата за кооперирането в сектора. По думите му представители на пчеларите са имали среща с министър Абровски, на която е било поискано тяхното становище, включително по този въпрос.

"Надявам се, че това, което ще се измисли и ще се даде като идея, да бъде рационално, за да можем да посрещнем предизвикателствата с вносния мед и пчеларството да го има в България", заключи председателят на Обединения български пчеларски съюз.