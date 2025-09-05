Експерт: Проблемът с масовия срив на Google беше по-скоро локален

Проблемът с масовия срив на Google беше по-скоро локален, заяви пред БНТ Любомир Тулев - експерт по киберсигурност.

Услугите на Google в рамките на Централна и Югоизточна Европа бяха преустановени за около 2 часа, допълни той.

Докладват се и спорадични случаи от различни страни. Основно отказ от услугите се наблюдаваше в района на България, Сърбия, Македония, Турция и Гърция.

"За Турция се оказа сериозен проблем, защото те използват много услугите на Google в администрацията, в бизнеса. Цялото правителство на Турция беше "с вързани ръце" за час и половина", заяви той.

"Всички белези на това, което се случи вчера е, че този инцидент е насочен към онзи елемент от информационната система, свързан с наличността на информацията", каза Тулев.

Любомир Тулев обясни, че е писал на Google. Отговорът бил, че имат проблем и инженерите работят за неговото отстраняване.

Ако имаше хакерска намеса, групите "веднага щяха да се похвалят", категоричен бе той.