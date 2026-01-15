Слушалките Huawei FreeClip 2 – по-леки, по-удобни, по-ефектни

Във време, в което производителите на слушалки се надпреварват кой ще пусне по-добри шуморизолиращи модели, Huawei се насочи в малко по-различна посока. Слушалките ѝ FreeClip имат специфичен минималистичен дизайн, който обаче цели да чувате околния свят и това е търсен ефект. Ще се запитате на кого му е нужно нещо подобно – на всеки човек, пресичащ улицата например, който не иска да прекъсва разговора си или да сваля слушалките си, за да се ориентира по-добре в обстановката. Същото важи за всеки бегач в парка, който с други слушалки не би чул, ако някой приближава с колело, тротинетка и т.н. Сценариите са безброй.

Както споменах, FreeClip имат наистина специфичен дизайн, който най-простичко прилича на две топчета, свързани с дъга между тях, като едното топче влиза леко в ухото, но не като тапа, а другото се настанява удобно зад ухото и не се усеща. В този ред на мисли FreeClip често приличат на аксесоар за околните, ако не са виждали такъв тип слушалки. Те са толкова удобни, леки и ефектни, че не е случайно, че глобалните им продажби вече са надхвърлили 3 млн. бройки между януари и юли 2025 г. Това дори не включва празничния сезон в края на годината, когато потребителите традиционно купуват повече.

Ето защо не е изненада, че от 15 януари на българския пазар се появява второто поколение на FreeClip, което е още по-компактно и още по-усъвършенствано. То ще се предлага на препоръчителна цена от 199 евро.

Дизайн и цветове

Едно от нещата, които Huawei прави с FreeClip2, е да експериментира още по-смело с цветовете им. Освен класическите бели и черни модели, има и наистина красив светлосин модел, а през февруари компанията ще предложи и модел в цвят Rose Gold.

Отвъд новия син цвят, FreeClip 2 ще ви направят впечатление със значително по-компактния си дизайн. Кейсът е много по-малък, а слушалките се поставят на кръст вътре, за да се спести място. В началото ми отне повече време да свикна с новия начин на поставяне на слушалките в кутийката, особено на тъмно късно вечер, но не смятам това за наистина съществен минус.

Имах късмета да тествам синята версия на FreeClip 2, чийто кейс е наистина красив, с матова текстура, напомняща деним. Самият кейс вече не е овален, а с квадратна форма със заоблени ъгли, като е с 11% по-малък от предшественика си. Всяка слушалка тежи едва 5,1 грама (с 11% по-малко от тези на FreeClip), а кейсът е 37,8 грама. Истината е, че и предишният модел беше изключително лек и потребителят лесно забравя, че има слушалки на ушите, а с новите FreeClip 2 това важи с пълна сила.

Леката дъга, която свързва двата основни компонента на слушалките, вече се изработва с 25% по-мек силикон, който се усеща по-приятно на ухото и е на фини линии, за да се захваща по-добре. В началото дъгата е малко по-стегната, но спокойно може да бъде разширена, така че да е удобна на всеки. Тя е гъвкава и бързо ще я приспособите към собствените си уши. Друго, което си заслужава да се спомене, са усилията на Huawei да оптимизират топчето, което стои зад ухото (Comfort Bean_, като са го тествали на над 10 хил. уши, така че да го направят максимално удобно и да не се усеща от потребителите.

Управление с жестове

Както при всички актуални модели слушалки, и тук се предлага лесно управление с жестове. За разлика от първия модел, увеличаването и намаляването на звука се случва от задната част на слушалките, която се поставя зад ухото. Останалите действия се извършват от свързващата двете части дъга, наречена C-bridge. Можете да отговорите на обаждане и само с кимване, а ако завъртите глава си наляво и надясно – да отхвърлите разговор. Подобно на FreeClip, и този модел автоматично разпознава на кое ухо е поставена слушалката. Тази премиум функция спестява излишното търсене коя е лявата и коя дясната слушалка.

Музика, разговори, спорт

При разговори FreeClip 2 се справят по-добре от своя предшественик. Това се дължи на NPU AI процесора им, който анализира гласовите характеристики и успява да запази гласовите детайли, като същевременно заглушава излишните околни шумове. И този модел има шумопотискане, когато говорим, въпреки че слушалките са от отворен тип. За ограничаването на неприятните и ненужни звуци около нас се грижат различни алгоритми и изкуствен интелект. По този начин събеседникът чува гласа ни много по-ясно, без излишната какофония от околни шумове. А за да сте сигурни, че околните не чуват какво ви говори събеседникът, е предвидена друга технология за елиминиране изтичането на звук.

Ако трябва да говорим в цифри, тук има 100% по-силен бас и звук спрямо FreeClip, което се дължи на мощен говорител с двойна диафрагма. На него дължим и по-детайлното възпроизвеждане на различни звуци – от ниски такива до високите честоти – което е страхотна новина за музикалните любители.

Освен това FreeClip 2 спокойно се сързват с две устройства едновременно и предлагат лесен преход от слушане на музика на лаптопа към разговор от телефона например. След като приключите разговора, слушалките автоматично се връщат към музиката, осигурявайки непрекъснато изживяване.

Това, че са изключително леки и стоящи стабилно на ухото, прави слушалките подходящи и за спорт. Чудесен избор са за спортове, които изискват да знаете какво се случва около вас, независимо дали сте в парка или във фитнеса. Другото им голямо предимство е, че имат рейтинг IP57 за прахо- и водоустойчивост, докато кейсът има IP54. Какво означава това – че потенето няма как да компрометира слушалките. Можете дори да ги измиете под течаща вода след тренировка, а те ще продължат да работят безупречно.

Батерия и повече функции

FreeClip 2 са направени така, че да издържат цял ден работа и дори да ви остане още заряд. Те могат да работят до 38 часа, ако ползвате заряда и от кейса, което е с 2 часа повече спрямо предходното поколение на слушалките. Едно пълно зареждане предлага 9 часа възможност за слушане, а само 10 минути в кейса дават на слушалките заряд, който ви подарява още 3 часа работа.

С този модел Huawei залага и на ново приложение, което дава достъп до пълния набор от функции на слушалките. То е за всички аудиоустройства на компанията, като носи името Huawei Audio Connect и може да бъде открито в App Store и Galaxy Store. На телефоните на Huawei то обаче не е нужно. Компанията предлага много лесно решение за достъп до приложението – на кутията на слушалките има QR код, който важи и за устройства с iOS, и за такива с Android.

Ако трябва да обобщим, FreeClip 2 са значително по-компактни от първия модел, но това, че кейсът им е по-малък, в никакъв случай не е за сметка на батерията или технологията. Напротив, имаме надграждане и по двата показателя, както и в дизайна. Категорично това са едни от най-удобните слушалки от отворен тип на пазара. Независимо дали търсите слушалки за офиса, за фитнеса или за всеки ден, те няма да ви разочароват.