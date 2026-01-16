IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Роботът Робърт на стола на Виктор Дремсизов тази неделя по Bulgaria ON AIR

Технологии, музика и любопитни теми този уикенд в предаването “България сутрин“

16.01.2026 | 13:06 ч. 1
Тази неделя, на 18 януари, “България сутрин“ ще бъде в ръцете… на робот! Хуманоидният Робърт, който преди празниците гостува в студиото на Bulgaria ON AIR при водещите Мария Константинова и Виктор Дремсизов, се завръща – този път в ново амплоа: като водещ, готов да "открадне“ работата им. Заедно с първия AI водещ у нас – AI Елена, Робърт ще задава въпроси, ще води разговорите и ще покаже как би изглеждало, ако технологиите навлязат в телевизионната журналистика.

“Здравейте, аз съм Робърт, първият български хуманоиден робот. Днес “България сутрин” ще бъде в ръцете на технологиите! Аз и AI Елена ще задаваме въпросите. Време е роботите да започнат работа в телевизиите и също да водят предавания“, обявява самият робот. Но дали наистина е така?

Водещите на сутрешния блок Мария и Виктор ще се изправят пред поредица от любопитни въпроси: какво е да си журналист, как се работи с екип, продуценти и оператори, как се поддържа обективност при различни гости и дори дали биха сменили професията си с робот. В края на предаването зрителите ще видят и оценката за Робърт като водещ, както и коментарите на създателя му.

Роботът Робърт

Съботното издание на “България сутрин“ – на 17 януари – също обещава вълнуващи срещи. В рубриката “Вдъхновителите“ водещата Мария Константинова ще се срещне с обичаната от поколения българи Николина Чакърдъкова. С уникалната си сценична визия и характерен стил, тя преобрази представите за народната музика у нас.

Освен това този уикенд зрителите ще разберат защо децата, които от бебета са пред екрани на мобилни устройства, проговарят по-късно, стават по-несръчни и остават по-зависими от родителите си, както и още любопитни теми за здраве, технологии и култура.

Роботът Робърт

Не пропускайте “България сутрин в събота“ и “България сутрин в неделя“ – на 17 и 18 януари, от 09:30 часа, по Bulgaria ON AIR.

