Експерт за Gen Z: За колкото по-умни се мислят, толкова по-глупави са всъщност

Поколението, родено между 1997 и 2010 г., е първото поколение, което се е справило по-зле в училище от поколението преди него, според водещ невроучен. И шокиращо - те се гордеят с това.

"Те са първото поколение в съвременната история, което изкарва по-ниски резултати на стандартизирани академични тестове от предходното. И за да стане още по-зле, повечето от тези млади хора са свръхуверени колко умни са. Колкото по-умни си мислят, че са, толкова по-глупави всъщност са. Те се представиха слабо почти по всяка когнитивна мярка - от базово внимание, памет, грамотност, математически умения, изпълнителни функции и общ IQ", казва пред New York Post 43-годишният д-р Джаред Куни Хорват.

Хорват наскоро е представил тези факти пред Конгреса, като е казал на група законодатели, че поколението Z - следващо милениалите - е обърнало човешкия академичен рекорд в грешната посока.

И какво се случи, та цяла възрастова група да се срине на тестовете?

Хорват, който е анализирал купища данни от стандартизирани академични тестове, е казал на Конгреса, че трудностите на поколението Z идват от това, че те са първото поколение, израснало с постоянен екран пред очите. А това не е заместител на истинското учене.

"Повече от половината време, в което един тийнейджър е буден, половината от него минава в зяпане в екран. Хората са биологично програмирани да учат от други хора и чрез задълбочено учене, а не като прелистват екрани за резюмета на точки", заявява Хорват, който е преподавал в университети по целия свят, включително в Харвард и Университетът в Мелбърн в Австралия.

Но дигиталните устройства, наричани образователни технологии, заемат голяма част от учебното време в клас и от времето за домашни.

След това учениците прекарват часовете си извън училище, постоянно в компанията на личния си арсенал от телефони, таблети и лаптопи - скролват в TikTok и пускат съобщения в Snapchat, като междувременно хвърлят око на резюмета на класическа литература, вместо да си вземат книга и наистина да я прочетат.

Ученето от екрани ги е превърнало в хора, които само "преглеждат" текста, казва Хорват. И без тежката работа дори красивите умове могат да се превърнат в каша.

"Не съм против технологиите. Аз съм за сериозните изисквания", категоричен е Джаред Куни Хорват, който иска училищата да ограничат екранното време за учениците и да се върнат към старите времена, когато децата трябваше да отворят книга и да не спят цяла нощ, за да вземат изпит.

"Тъжният факт, с който нашето поколение трябва да се сблъска, е следният: нашите деца са по-малко когнитивно способни, отколкото бяхме ние на тяхната възраст. Стандартизираме и измерваме когнитивното развитие от края на 1800-те. Всяко поколение е надминавало родителите си. До поколението Z", каза Хорват пред Комисията по търговия, наука и технологии в Сената.

И това не се случва само в САЩ.

"В 80 държави, ако погледнете данните, когато страните започнат масово да въвеждат дигитални технологии в училищата, представянето пада значително. Всеки път, когато технология влезе в образованието, ученето тръгва надолу", каза Хорват, който е и основател на LME Global - базирана в Аризона група, която свързва научните изследвания с практиките в класната стая, за да подобрява академичните резултати.