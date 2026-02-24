IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия разследва основателя на Telegram по наказателни обвинения

Приложението има над 1 милиард активни потребители в световен мащаб

Reuters

Русия разследва основателя на Telegram Павел Дуров в рамките на наказателно дело за "улесняване на терористични дейности", съобщи държавният вестник "Росийская газета", позовавайки се на Федералната служба за сигурност (ФСС), съобщава Ройтерс.

От Дуров до момента коментар няма коментар. През последните дни Telegram отрече редица обвинения от страна на Русия, че приложението е убежище за престъпна дейност и е компрометирано както от западните, така и от украинските разузнавателни служби.

"Действията на шефа на Telegram Дуров, се разследват в рамките на наказателно дело за престъпление по т. 1.1 от член 205.1 (подпомагане на терористична дейност) от Наказателния кодекс на Русия", съобщи в. "Российская газета" в статия, за която се казва, че е "базирана на материали от ФСС на Русия".

Засега няма коментар от приложението, което твърди, че има над 1 милиард активни потребители в световен мащаб.

Държавната руска агенция по комуникациите наложи ограничения на Telegram, който е изключително популярен в Русия за публични и частни комуникации, поради това, че според него компанията не е изтрила екстремистко съдържание. Москва се опитва да накара руснаците да преминат към подкрепяното от държавата приложение Макс, което бе пуснато на пазара преди почти година. / БТА

