Garbage идва в София с концерт на 28 май догодина

След първото си гостуване в България като хедлайнери на Hills of Rock през 2019 г., алтернативната рок група Garbage се завръща у нас за самостоятелен концерт. На 28 май бандата ще излезе на сцената на "Vidas Art Arena" като част от турнето в подкрепа на последния си албум "Let All That We Imagine Be The Light". Концертът ще включва емблематични песни от цялата кариера на групата.

Осмият студиен албум на Garbage се ражда в необичаен момент. През август 2024 г. групата прекъсва световното си турне, след като фронтдамата Шърли Менсън е принудена да слезе от сцената заради усложнение от стара травма. След операция и продължително възстановяване плановете се променят, а неочакваната пауза се превръща в стимул за работа по нова музика, която по-късно оформя "Let All That We Imagine Be The Light".

Докато Менсън преминава през физическо и емоционално възстановяване, Бъч Виг, Дюк Ериксън и Стив Маркър работят в студиото, изпращайки ѝ инструментали и идеи, които тя описва като „малки звукови подаръци“. Така, от разстояние и в период на уязвимост, се оформя албум, фокусиран върху теми като крехкостта, смъртността, съпричастността и нуждата от свързаност.

Музикално "Let All That We Imagine Be The Light" следва познатия стил на Garbage - алтернативен рок с плътен звук, ясно изразени мелодии и кинематографична атмосфера. Постпънк бас линии, тежки китарни рифове и богати аранжименти изграждат албум, в който всяка песен носи собствен разказ, съчетаващ лични преживявания и по-широки социални теми.

На 28 май на Vidas Art Arena Garbage ще представят освен новия си албум и емблематични песни от цялата кариера на бандата, а публиката ще се докосне отблизо до една от най-обичаните алтернативни групи на 90-те.