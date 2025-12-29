Седмичен любовен хороскоп за 29 декември 2025 – 4 януари 2026

Започваме новата 2026 година, претегляйки комфорта срещу обвързването, копнеейки за сигурност, докато искаме истинска, трайна любов. Квадратурата между Меркурий и Сатурн, която ни очаква може да доведе до по-трудни разговори.

След това, Меркурий навлиза в стабилния Козирог, оформяйки тази тежка енергия в по-управляеми разговори за нужди, граници и дългосрочни планове.

Повече за всяка зодия може да прочетете в любовния ни хороскоп за 29 декември 2025 – 4 януари 2026.

Овен

В началото на седмицата разговорите имат тежест, така че можете да определите граници и да изберете честността пред бързината. До четвъртък Меркурий преминава в Козирог, което ще окаже влияние върху общуването в любовта. Пълнолунието, което ни очаква, може да извади наяве спомени и емоционална бъркотия.

Можете да го преодолеете, като си дадете пространство, ядете полезна храна и си почивате активно. Независимо дали се срещате с някого или сте сериозно обвързани, избягвайте споровете. Вечерите за срещи тази седмица е най-добре да прекарате у дома!

Телец

Говорете нежно, движете се леко и позволете на търпението да да създаде истинска близост. Първо, някой може да постави под въпрос вашата ангажираност. Каквото и да отговорите, уверете се, че обмисляте сериозно всяка дума. С напредването на седмицата Меркурий навлиза в Козирог и вашия 9-и дом, предлагайки възможности за бъдещи планове, връзки от разстояние и задълбочени разговори.

Комуникацията е още по-важна от обикновено, когато пълнолунието енергизира вашата бъбривост. Дайте си време да почувствате, преди да отговорите на каквито и да е съобщения, след което кажете каквото чувствате. На всеки етап от връзката е важно да дадете на партньора си предимството на съмнението, когато тълкувате последните му съобщения.

Близнаци

Привързаността расте от солидна основа, а не от несигурни предположения. Ясните граници ще са необходими по време на напрегната връзка между Сатурн и Меркурий във вторник. За щастие, след като Меркурий се премести в Козирог и вашата зона за споделяне, би трябвало да е по-безопасно да обсъждате тайни, нужди от подкрепа и желания без драма.

До събота пълнолунието подчертава вашите ценности, като ви напомня да уважавате нуждите си и да приемате постоянната грижа. Отнасяйте се добре към себе си, инвестирайте в удобства или кажете „не“ на това, което ви се струва неприятно. Без значение дали сте в сериозна връзка или сега започвате нова, покажете един към друг нежност и надеждност.

Помислете как да си осигурите повече хубави мигове заедно.

Източник: Любовен хороскоп за 29 декември 2025 – 4 януари 2026