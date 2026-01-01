Почти на 80 и вече блондинка Шер ще става булка за трети път

Тази година Шер ще стане на 80, но очевидно няма никакво намерение да забавя темпото. Пусна нова коледна песен, която отново я изстреля по върховете на музикалните класации. Появи се на парти в Ню Йорк с напълно променен външен вид - прочутите черни къдрици са заменени от падащи свободно пепеляворуси кичури. Всъщност, Шер носеше точно същия цвят коса като младото си гадже Александър Едуардс, което веднага бе възприето като начало на нов етап в отношенията им.

Няколко американски и английски медии съобщиха, че певицата се готви да се ожени за 39-годишния музикален продуцент, което ще е трети брак за нея. Според приближени до двойката те ще се врекат във вечна вярност около предстоящия ѝ 80-годишен юбилей през май и даже вече планирали сватбено пътешествие. Макар говорител на Шер да твърди, че няма подготовка за сватба, самата тя наля масло в огъня с интервю, в което говори много открито за любовта си към Александър и как 40-годишната разлика във възрастта им няма никакво значение.

“Той казва: “Знаеш ли, остаряваш, но духът ти е млад”. Прекарваме си страхотно. Смеем се през цялото време. Просто го обичам. Мисля, че е красив и много талантлив”, заяви певицата. Двамата са заедно повече от 3 г., като на Коледа през 2022 г. той я изненада с диамантен пръстен. Шер веднага пусна в социалните мрежи снимка на красивото бижу с надпис: “Нямам думи Александър А.Е.”, с което разпали слухове за годеж.

Сега пък твърди, че получава точно това, за което е мечтаела. Вече се е сближила с 6-годишния син на любимия си от предишна връзка и се чувства прекрасно. “Казваш си: “Боже, дай ми малко дете и мъж и ето... Той е толкова забавен, умен и прекрасен”, шеговито подхвърля звездата, която цял живот търси подходящ партньор, с когото да изгради хармонично семейство. “Просто имах най-големите любовници на века. Списъкът ми с такива не е дълъг, но пък е доста добър”, призна преди време певицата.

Шер е дръзвала да влиза в романтични отношения с едни от най-големите разбивачи на сърца в Холивуд като Том Круз и Вал Килмър. Преживява много разочарования, но никога не спира да вярва в голямата любов. За първи път я среща, когато е само на 16 г. в лицето на певеца Сони Боно.

Близките й предполагат, че Шер ще се омъжи за Александър Едуардс не кога да е, а на специален ден - на 20-ти май, когато ще навърши 80 г. /24 часа