BGONAIR Live Новини Днес | 110

Тейлър Суифт и Травис няма да бързат със сватбата

Сгодиха се през август

08.01.2026 | 19:39 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Появи се нова информация за плановете за сватба на Тейлър Суифт и Травис Келси. Двамата са сгодени от лятото и вече много пъти беше споменато, че подготвят щастливото събитие. Но сега източник на "People" казва, че не бързат.

"Що се отнася до планирането на сватбата, нищо не се усеща като прибързано или идващо само от едната страна. И двамата са поравно включени и развълнувани, и това не е нещо, с което единият или другият се занимава сам. Те подхождат към това като партньорство, изговарят нещата заедно и се наслаждават на процеса по начин, който се усеща естествен за тях", издава източникът.

звезди Тейлър Суифт Травис Келси двойка връзка
