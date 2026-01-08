Тейлър Суифт и Травис няма да бързат със сватбата

Появи се нова информация за плановете за сватба на Тейлър Суифт и Травис Келси. Двамата са сгодени от лятото и вече много пъти беше споменато, че подготвят щастливото събитие. Но сега източник на "People" казва, че не бързат.

"Що се отнася до планирането на сватбата, нищо не се усеща като прибързано или идващо само от едната страна. И двамата са поравно включени и развълнувани, и това не е нещо, с което единият или другият се занимава сам. Те подхождат към това като партньорство, изговарят нещата заедно и се наслаждават на процеса по начин, който се усеща естествен за тях", издава източникът.

Още за двойката четете в teenproblem.net