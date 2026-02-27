Зодиите, които не показват емоции, когато се влюбят

Някои зодии са много драматични, когато се влюбят. Емоциите им взимат връх, не мислят трезво и ясно, оставят се на чувствата, всичко се върти около тръпката им. Но други гледат да останат по-сдържани, обрани, държат се, сякаш нищо ново не се случва. Ето кои са те, според "Thought Catalog".

Козирог

Когато Козирозите ви харесват, те остават леко хладни, умерени, спокойни. Не искат бързо да разкриват как се чувстват спрямо вас, но все пак - ще се знае, че ви харесват. Държат се така, сякаш не са влюбени, дори да са луди по вас, просто са сериозни и уравновесени, не се оставят на емоции.

Дева

Стратегията е в основата на всичко при Девите. Те са перфекционисти, стратези, последователни. Не искат да разкриват всичко веднага, правят се на незаинтересовани, дори когато вие се държите топло с тях и флиртувате. Просто искат първо да ви опознаят и изследват, а не да ви отблъскват.

