7 черти на нарцистичната личност

Всеки познава поне по един човек, за когото може да каже „Той/тя е страшен нарцис“. Общуването с нарцисист може да бъде емоционално изтощително и трудно. Ранното идентифициране на признаците може да ни помогне да се предпазим от манипулативното му поведение.

Вижте 7 знака, че някой е нарцистична личност.

1. Въздигат се до грандиозност

Нарцисистите често имат преувеличено чувство за собствена важност. Те могат да се хвалят с постиженията си и да омаловажават другите. Те например могат постоянно да говорят за високоплатената си работа или престижни връзки, омаловажавайки постиженията не само на колеги, но и на близки за тях хора.

2. Липса на емпатия

Емпатията често липсва при хора, за които можем да кажем, че са нарциси. Те не полагат усилия да разберат чуждите емоции, често и не се интересуват. Биха могли да пренебрегнат страдание на близки хора, без да предложат истинска подкрепа или утеха.

3. Постоянно се нуждаят от това някой да им се възхищава

Нарцистичните личности жадуват за възхищение и признание от другите. Те търсят постоянни похвали и внимание, за да подхранват крехкото си его. От търсене на комплименти за външния им вид, до постижения и материални придобивки... всичко това е важно за самочувствието им.

