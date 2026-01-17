Фики откровено за Емрах: Какво ще обяснява на децата си, че се замъглява километражът ли?

Фики направи едно от най-емоционалните си и откровени признания в интервю пред Мариян Станков – Мон Дьо.

Певецът говори за чувствителността, болката по загубата на дядо си, отношението към славата, музиката и най-вече – за брат си Емрах.

"И мъжете също плачат! Липсва ми дядо. Отдавна не съм говорил за него, извинявай, че се разчувствах така", призна Фики, като сподели, че именно дядо му е оставил дълбок отпечатък върху възгледите му за живота.

"Имахме много хубави спомени заедно. Той ми казваше, че хората, които са чувствителни, са дарени", добави изпълнителят.

Фики не скри и тъмната страна на популярността. "Може би съм един от най-мразените изпълнители в България. Аз на никой лошо не съм направил и няма да направя. Не на злите мисли! Нека да има повече добро", каза той.

Певецът говори и за музиката като свое убежище. "В мен живее музиката на целия свят. Ако зависеше от мен, бих пял соул, фолклор и може би само аз щях да си ги слушам", призна Фики с усмивка.

Най-силните думи обаче бяха насочени към брат му Емрах. "Аз знам какъв добър човек е брат ми и наистина ще направи и на мравката път. Вярно е, че през последните години е направил много глупости", каза той откровено.

Фики коментира и публичните оправдания около скандалите с Емрах. "Казвам му: "Емрах, пак? Какво направи пак? Защо?" Утре – вдругиден, като има дете, какво ще му обяснява – че му се замъглява километражът ли?" попита риторично певецът.

Той категорично отрече и слуховете, свързани с баща им. "Това е супер грозна лъжа, че баща ни ни намира жени. Как един баща ще си го позволи?" заяви Фики.

В края на разговора той отправи силно послание за прошката. "Щом Бог може да ни прости, кои сме ние, че не можем да си простим един на друг?" каза изпълнителят.

Интервюто разкри Фики не като сценичен образ, а като човек – чувствителен, самокритичен и дълбоко загрижен за семейството си.