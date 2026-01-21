Мъж е с пукнат череп, счупени врат и ребра, след като... се спъна в котката си

Мъж от Великобритания по чудо оцеля, след като се оказа с счупен врат, фрактуриран гръбнак, натрошени ребра, кръв в белите дробове и още куп травми, които звучат като от "катастрофа". Само че причината била, дръжте се... спъване в собствената му котка.

"Не помня много - само как падам бързо. Беше светкавично и за секунди всичко приключи, и после бях долу", разказва 59-годишният Крис Роули пред Mirror.

Странният инцидент се случил вечерта на 23 октомври, докато професионалният музикант от Лестършър бил сам вкъщи с голото си котенце от породата египетски сфинкс - Ерик Моркамб.

Бедствието дошло, когато набръчканото коте, очевидно в игриво настроение, изскочило и се впило в единия крак на стопанина си, точно докато той слизал по стълбите.

"Изтръгна" ми парче от крака и после си изгубих баланса", описва Роули, който според информацията се претърколил по 14 стъпала, докато стигне долу, където останал неподвижен.

Тежко пострадалият мъж в първия момент не осъзнал мащаба на травмите си. По-късно парамедиците му казали, че има пукнат череп, счупена кост във врата, две фрактури в гръбнака, девет счупени ребра, като всяко ребро има по няколко фрактури, и после имах и малко кръв в белите дробове. Ерик Моркамб пък бил напълно невредим.

За съжаление, съпругата на Роули - Джаки, която работи в грижа за деца - била нощна смяна и не могла да му помогне, пишат Mirror и New York Post. Така британецът останал да лежи цели 14 часа без никой да го открие - в локва от собствената си кръв.

"Телефонът ми беше паднал и не можех да стана, физически не можех. Усещането е ужасно, почти като клаустрофобия. Не можеш да се измъкнеш, не можеш физически да стигнеш никъде и не можеш да направиш нищо", казва Роули.

Едва на следващата сутрин жена му се прибрала и намерила съпруга си разперен в подножието на стълбите.

"По принцип се прибирам към 8:30 сутринта, но онзи ден ме задържаха и се прибрах чак към 10 часа. Отворих вратата, чух го да крещи и видях кръвта. Той викаше: "О, прибра се, помогни, помогни." Дотогава се беше довлякъл до площадката", разказва тя.

Джаки веднага набрала спешния телефон и екипите пристигнали за минути, след което тя бързо излязла от стаята, защото не можела да понесе виковете на партньора си.

"В този момент не знаехме колко тежки са травмите. Трябваше сериозно да го натъпчат с лекарства, за да могат да го преместят", казва разтърсената му половинка.

Самият Роули добавя: "Не мога да обясня болката. Осъзнах, че и главата ми е разкъсана. Не знаех колко, докато не видях кръвта, а после ми казаха и за останалите травми."

И сякаш това не стигало, нищо неподозиращият му домашен любимец започнал да стъпва върху гърдите му - нещо, което според Роули котката правела цяла нощ.

Медиците откарали пострадалия стопанин на котката в травматология, където останал две седмици.

И още не е излязъл от опасната зона.

"Казват, че ще минат от 6 до 12 месеца, докато пак стъпя на крака. В момента съм под наблюдение заради пристъпите. Не мисля, че ще съм добре още поне 12 месеца. Трябва да се върнем в болницата следващата седмица, за да видят дали трябва да ми сложат дренаж, за да изкарат останалата кръв. После просто остава дългото възстановяване", казва музикантът, който в момента не може да диша без кислород.

Проблемите не са само физически. Заради състоянието си Роули според информацията е загубил значителни доходи, тъй като не може да тръгне на турне.

Междувременно семеен приятел е създал страница в GoFundMe, за да помогне да се облекчи финансовият натиск върху Крис Роули и Джаки, докато той се възстановява.

Е, на това му се казват "котко-строфални" травми...