7-годишно момиченце спаси баща си, който паднал по стълбите

Баща хвали смелостта на 7-годишната си дъщеря, след като тя се обадила на 911, когато той паднал по стълбите в дома им в Илинойс миналата седмица.

"Тя е умно и смело момиче", каза 41-годишният железопътен кондуктор Ксавиер Бейтс пред WLS за дъщеря си Мия.

В сряда, 14 януари, двамата били в къщата си в Линуд, Илинойс, край Чикаго, докато майката на Мия била на работа. Ксавиер слизал по стълбите, когато се спънал.

"Изпуснах стъпало, нещо такова и паднах, и си ударих главата", разказва той, цитиран от People.

Той ударил силно главата си в стъпалата и паднал на пода в безсъзнание.

Когато Мия видяла баща си на земята, тя бързо набрала 911 и останала на телефона с диспечера, докато пристигнат парамедиците.

"Беше… малко страшно", каза Мия в съвместно интервю с баща си.

Ксавиер отдава на нея заслугата, че е спасила живота му, като местната общност също го забелязва.

Община Линуд също похвали бързата мисъл на Мия в изявление в събота, 17 януари.

"Когато баща ѝ, Ксавиер, претърпя сериозно падане у дома, Мия запази спокойствие под напрежение, обади се на 911, даде ключова информация на диспечера и пусна парамедиците в къщата, когато пристигнаха. Действията ѝ промениха всичко", написаха местните служители.

Но за първокласничката най-важното било да помогне на баща си.

"Той трябваше да отиде в болница, където да се оправи. Радвам се, че линейката му помогна", каза Мия.

Тя планира да отиде на следващото заседание на градския съвет, за да се запознае с парамедиците, които са помогнали на баща ѝ.

Както самата тя каза пред WLS: "Бях смела."