Докато КАТ ни раздели: Японка взе книжка след 960 опита

69-годишна жена от Япония успя най-накрая да вземе шофьорска книжка след точно 960 опита.

Историята ѝ беше споделена от местни медии и предизвика вълна от коментари. Любопитното е не толкова възрастта ѝ, а броят на неуспешните изпити. Жената е похарчила над 15 000 долара, за да се яви на тестове многократно, съобщи NOVA.

Местни коментатори отбелязват, че постоянството ѝ е впечатляващо, но се чудят дали ще се осмели да шофира в натоварения трафик. Историята ѝ дори вдъхнови известна японска автомобилна марка да ѝ подари нов автомобил.