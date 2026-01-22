IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Докато КАТ ни раздели: Японка взе книжка след 960 опита

Жената похарчила над 15 000 долара за изпити

22.01.2026 | 00:05 ч. 2
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

69-годишна жена от Япония успя най-накрая да вземе шофьорска книжка след точно 960 опита.

Историята ѝ беше споделена от местни медии и предизвика вълна от коментари. Любопитното е не толкова възрастта ѝ, а броят на неуспешните изпити. Жената е похарчила над 15 000 долара, за да се яви на тестове многократно, съобщи NOVA.

Местни коментатори отбелязват, че постоянството ѝ е впечатляващо, но се чудят дали ще се осмели да шофира в натоварения трафик. Историята ѝ дори вдъхнови известна японска автомобилна марка да ѝ подари нов автомобил.

японка книжка кат 960 опита
