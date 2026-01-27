Бела Хадид вече е сама, ездачът Адан слезе от седлото на връзката им

Бела Хадид се връща на модния подиум като необвързана. 29-годишният супермодел и приятелят ѝ от 2 години - награждаваният състезател по конен спорт Адан Бануелос - са се разделили, потвърди източник пред People.

Източник казва пред медията, че Хадид прави всичко възможно да остане позитивна и да се разсейва след раздялата им.

Запознатият добавя: "Тя се старае да е по-заета с работа и прекарва време с близки приятели. Все още осмисля раздялата, защото това беше много сериозна връзка."

Представител на Хадид не е отговорил веднага на запитването на People за коментар.

Само през декември Хадид и Бануелос, които започват да се срещат през октомври 2023 г., присъстваха заедно на събитие в Далас за нейния бранд за аромати Orebella. Снимки, споделени от British Vogue, показват вече бившата двойка влюбена и сгушена по време на pop-up събитието.

През октомври Бануелос направи и рядък коментар за иначе доста личната им връзка - чрез серия Instagram снимки, пълни с нежности, с които отбеляза годишнината им и рождения ѝ ден на 9 октомври. Публикацията включва кадри как двамата се целуват, държат се за ръце и се гушкат на много от снимките.

"Октомври стана специален месец. Месецът, в който Бог те изпрати. Дори сред целия хаос и грозота, Той ни даде нещо чисто и красиво. Обичам те, скъпа. Ще ти напомням всеки ден колко много", пише той към поста.

В интервю за корицата на British Vogue през май 2025 г. Хадид разказа историята за това как се е запознала с Бануелос, след като се премества в Тексас, където майка ѝ Йоланда Хадид и вторият ѝ баща строят къща. Основателката на Orebella каза, че се е борила с хронично заболяване и "проблеми с любовта към самата себе си", което я подтикнало да се премести.

"Аз съм с втория ми баща. Преместваме крави, ходим на преходи с коне и започвам да се чувствам малко по-добре, но все още си "носех" моите неща. После, на следващия ден, срещам приятеля си", спомня си тя.