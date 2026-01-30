Шарън Стоун гост звезда на Виенския бал

Шарън Стоун, звездата от "Първичен инстинкт" и "Казино", ще бъде гост на тазгодишния Виенски оперен бал, информира ДПА.

67-годишната холивудска легенда ще дефилира по червения килим в австрийската столица по време на бала, който ще е на 12 февруари. Стоун ще присъства на събитието като специална гостенка на предприемача от сладкарския бизнес Карл Гушлбауер. Той ръководи верига сладкарници, които носят името му и са популярни с хлебните си изделия и с традиционните си австрийски домашни сладкиши.

В съобщение, разпространено от екипа на организаторите, се казва, че Шарън Стоун очаква с нетърпение събитието.

Зимният Виенски бал привлича около 5000 участници всяка година

припомня ДПА. "Оперният бал е събитие от световна величина, а Виенската опера е магическо място. Много се вълнувам да се потопя в тази действителност", се казва в изявлението от името на актрисата, пише Сега.

Поканата е стратегически ход за запълване на вакуума, оставен след смъртта на строителния магнат Рихард Лугнер - Мьортел, който почина през август 2024 г. Дълги години бизнесменът и популярна фигура във виенското общество беше известен с това, че кани американски знаменитости - от Джейн Фонда до Ким Кардашиян, да го съпровождат на бала, предизвиквайки по този начин медиен интерес към светската проява.

Преди бала, на 10 февруари, Шарън Стоун планира да даде пресконференция и да раздава автографи в централата на компанията на Гушлбауер в малкото австрийско градче Занкт Вилибалт.