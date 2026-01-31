Бижутата, които превземат 2026 г.

Още сме в началото на новата 2026 година, но вече доста ясно се очертават новите тенденции в света на модата и красотата. Бижутата перфектно допълват визията на всяка дама и веднага правят впечатление. Кои са модерните при тях тази година? Вижте хитовете, според британския "Cosmopolitan".

Дълги колиета с талисман

Време е да се разтърсите за старите си бижута или да се разровите в кутиите за бижута на роднините ви, тъй като тази тендения от 90-те се завръща. Дългите колиета се завърнаха на сцената преди година-две. Но сега има особеност - не какви да е. През 2026 г. най-хитови са тези с кожена верижка. Или ако не са с такава, най-важното е поне да са с талисман, някакъв камък, със земни мотиви или с метал.

Миди

Вероятно си мислите, че са подходящи само за лятото. И наистина - тогава стоят най-добре. Но през 2026 г. може да се носят през всички сезони и превземат модния свят. Плажната енергия много ще влияе на бижутата през всички месеци. Хит са колиета с миди, обеци с миди, гривни с миди. Може да залагате още на морски кончета, рапани, рибки и т.н.

Останалите и снимки вижте в teenproblem.net